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Tüm anaokulları ve ilkokullar yüz yüze eğitime başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime dair açıklama yaptı.
 02 Şubat 2021 10:20
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Tüm anaokulları ve ilkokullar yüz yüze eğitime başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile köy okullarının 15 Şubat'ta, Şehirdeki okullarında 1 Mart'ta kademeleri olarak yüz yüze eğitime başlayacağını duyurmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime dair detaylara ilişkin açıklama yaptı.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamasının satırbaşları

"15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarı yıla başlıyoruz. Köylerimizde salgının hiç olmadığı ya da düşük seyrettiği görüldüğünden çocuklarımızın eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köy okullarımızı tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz.

15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik.

1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak.

1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek.

Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir.

1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. Onların verimli bir şekilde sınavlara hazırlık yapmaları ve öğretmenleri ile birebir çalışmaları çok önemli.

Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak.

Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır."
Memurlar.Net
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