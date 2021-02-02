Yüz yüze eğitime başlayacak öğretmenler aşılanacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitime başlayacak öğretmenlere aşı yapılacak
|02 Şubat 2021 10:19
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Bakan Selçuk, tüm anaokulları ve ilkokulların yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu.
Anaokulları 15 Şubat'ta, İlkokulların tüm sınıfları ve 8 ila 12'nci sınıflar ise 1 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacak.
Bakan Selçuk ayrıca yüz yüze eğitime başlayacak tüm öğretmenlerin Şubat ayı içerisinde aşılanacağını duyurdu.
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