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TRT 1 kanalının yenilenen yüzü ve değişen ekran görselleri tanıtıldı

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren: Sade, net ve içeriği ön plana çıkaran görseller hazırladık. TRT'yi bir dünya markası haline getiriyoruz"
 02 Şubat 2021 10:29
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TRT 1 kanalının yenilenen yüzü ve değişen ekran görselleri tanıtıldı

TRT 1 kanalının yenilenen yüzü ve değişen ekran görselleri, ses getiren yapımlarındaki sevilen isimlerin katılımıyla "TRT 1 Tanıtım Gecesi" programında izleyicinin beğenisine sunuldu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, insan ve değer odaklı yayınlarını "Özü Sözü İnsan" sloganıyla üst sıralara taşıyan TRT, yayıncılıktaki 53. yılına özel program hazırladı.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in katılımı ve oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın sunumuyla düzenlenen programda, TRT'nin sevilen ekran yüzleri kanalın değişim heyecanına ortak oldu.

Programda, "Uyanış: Büyük Selçuklu"dan Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, "Masumlar Apartmanı"ndan Ezgi Mola, Birkan Sokullu, "Payitaht Abdülhamid"den Bülent İnal, Bahadır Yenişehirlioğlu, "Gönül Dağı"ndan Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan, "Tövbeler Olsun"dan Erkan Can, Güven Kıraç, "Benim Adım Melek"ten Kutsi, Nehir Erdoğan, "Tozkoparan İskender"den Çağan Efe Ak, Yusuf Gökhan Atalay, Tuana Naz Tiryaki, "Seksenler"den Şoray Uzun, Hacı Ali Konuk, Onur Dilber, "Acemi Anneler"den Melis Yıldırım, Yağmur Öztürk, Merve Üçer, Begüm Topçu, "Türkan Hanım'ın Konağı"ndan Arzu Yanardağ, "Fazlası Zarar" programı sunucusu Ezgi Sertel, "Gündem Ötesi" ve "3'te 3"ün sunucusu Pelin Çift ile "Hayatın Ritmi"nin sunucusu Dr. Halit Yerebakan gibi isimler yer aldı.

- "TRT'yi dünya markası haline getiriyoruz"

İbrahim Eren, programda yaptığı konuşmada, "Sade, net ve içeriği ön plana çıkaran görseller hazırladık. TRT'yi bir dünya markası haline getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İnancın, umudun, insanlığın ve iyiliğin dünyada sesi olmaya çalıştıklarını ve bunun için içerikler ürettiklerini belirten Eren, şöyle devam etti:

"Tarihimizden ve kültür mirasımızdan esinlenen, temellenen projelerle hem bugünlere hem yarınlara hem gelecek nesillere, tüm dünyaya ve kendine özgü, Türkiye'ye özgü bir anlatış biçimiyle projeler üretiyoruz. Bu projelerle de işin açıkçası dünyayı daha iyiye doğru değiştirebileceğimize inanıyoruz. Yaptığımız her işin özünde insan var. Sözümüz de hep insandan yana. Bu sebeple TRT deyince akla 'Özü Sözü İnsan' gelmesini de doğru buluyoruz."

- "Vizyonumuz uluslararası etki"

Uluslararası etkiyi merkeze aldıklarını, bunun için de strateji geliştirdiklerini vurgulayan Eren, "İki stratejimiz var, birincisi içeriklerimizin niteliğini artırmak, ikincisi de bunların yayılması için dünyada doğru mecralara ulaşmak. TRT Haber kanalı en çok izlenen, TRT Belgesel, TRT Müzik, Spor ve Çocuk kanallarımız da kendi alanlarında en çok izlenen kanallar arasında yer alıyor. Yurt dışına gittiğimizde TRT'nin imajının gerçekten çok büyük ve değerli olduğunu fark ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İçerikleri sürdürülebilir kılmak için de uluslararası film platolarını başlattıklarına işaret eden Eren, şunları kaydetti:

"Çekmeköy'de Selçuklu dizisini çektiğimiz büyük bir film platosu kurduk. Barbaros kardeşlerin setini de oraya kuruyoruz. Bir de Konya'da bir set kuruyoruz şu anda, yavaş yavaş yükselmeye başladı. Orada da Hz. Mevlana'nın hayatını çektiğimiz bir diziyi yapacağız. Bu iki yerde de sadece TRT için değil tüm Türkiye için büyük bir kazanım olan uluslararası film platolarını yaptık. Bu içerik tarafıydı. Erişim olarak da birinci önceliğimiz dijitalleşme. Çeşitli uygulamalar var. Mesela TRT Çocuk'un oyunları. Türkiye'de en çok indirilen oyunlar. Oyun konusunda Türkiye'yi sürprizler bekliyor. İnşallah büyük projeler hazırlıyoruz. Mesela bir konsol oyunu hazırlığı içindeyiz. Hem bilgisayarda hem mobilde oynayabileceğimiz oyunlar da gelecek. 2021 yılında bir projemiz daha var, gençlere yönelik bir dijital kanal. Bu arada tüm ekip 30 yaşın altında gençlerden oluşuyor."
Anadolu Ajansı
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