Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 3-4 Nisan'da yapılacak
|02 Şubat 2021 10:31
|+Aa- Yazdır
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik sınavlarına ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, serbest muhasebeci mali müşavirlik 2021/1 dönemi sınavları Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3-4 Nisan'da yapılacak.
Sınava ilk kez katılacaklar 1-15 Şubat, tekrar katılacaklar 1 Şubat-2 Mart döneminde başvurularını gerçekleştirebilecek.
- Yeminli mali müşavirlik sınavları mayısta
Yeminli mali müşavirlik 2021/1 dönem sınavları ise Ankara'da 22-31 Mayıs'ta yapılacak.
Sınava ilk kez katılacakların 1-15 Mart, tekrar katılacakların 1 Mart-19 Nisan döneminde başvuruda bulunması gerekiyor.
Başvurular, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden gerçekleştirilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Eskişehir'de taşınabilir 3 boyutlu 'maket polis aracı' üretildi
02 Şubat 2021 11:29
|e-Devlet'ten kimlik, ehliyet ve pasaport randevu sayısı 8 milyonu geçti
02 Şubat 2021 11:22
|EGM'den Boğaziçi açıklaması: Polis 'Aşağı bak' değil, 'Aşağıdan' dedi
02 Şubat 2021 11:16
|TRT 1 kanalının yenilenen yüzü ve değişen ekran görselleri tanıtıldı
02 Şubat 2021 10:29
|Elektrikli araçlara ÖTV zammı yapıldı
02 Şubat 2021 09:04
|İzmir'i sel vurdu! Belediye Başkanı uyardı: Trafiğe çıkmayın
02 Şubat 2021 08:47
|Vakalar artınca hastanelere mutant virüs talimatı gitti
02 Şubat 2021 08:19
|Rekabet Kurulu WhatsApp'tan yazılı savunma istedi
02 Şubat 2021 06:50
|Philips Türkiye hakkında soruşturma açıldı
01 Şubat 2021 22:43
|İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
01 Şubat 2021 18:27