İstanbul'da fuhuş operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
|02 Şubat 2021 10:57
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İstanbul'da iş vaadiyle yurda getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 zanlı adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, iş vaadiyle yurda getirdikleri yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı teknik ve fiziki çalışmanın ardından 29 Ocak'ta Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bağcılar, Zeytinburnu ve Eyüpsultan'da belirlenen 30 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken yabancı uyruklu 13 mağdur kadın kurtarıldı.
Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 6 bin lira, 400 dolar, 16 cep telefonu, 17 SIM kart ve 3 pasaport ele geçirildi.
Sağlık kontrolleri yapılan yabancı uyruklu kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
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