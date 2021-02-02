Boğazına çekirdek kabuğu kaçan Suriyeli çocuğu hastaneye polis yetiştirdi
|02 Şubat 2021 13:04
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Adana'da polisin ilk müdahale yaparak hastaneye yetiştirdiği Suriyeli çocuğun boğazındaki çekirdek kabuğu doktorlar tarafından çıkarıldı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla uygulama yaptı.
İstiklal Mahallesi'ndeki denetimler sırasında 5 Ocak Polis Merkezi ekipleri, bir kişinin kucağında çocuğuyla koştuğunu gördü.
Ekiplerin durdurduğu Suriyeli Muhammed Alevi, çocuğunun boğazına çekirdek kabuğu kaçtığını belirterek, polisten yardım istedi.
İlk yardım eğitimi bulunan komiser yardımcısı Muhammet Karlanğıç, nefes almakta güçlük çeken 1 yaşındaki Taim'i ekip aracına aldı.
Karlanğıç'ın, ilk müdahalesi yaptığı Suriyeli çocuk, polis aracıyla Meydan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine götürüldü.
Taim'in boğazına kaçan çekirdek kabuğu, hastanede doktorlar tarafından çıkarıldı.
Baba Muhammed Alevi, kendilerine yardımcı olan komiser yardımcısı Karlanğıç ve polis memuru Fevzi Kalaycıoğlu'na teşekkür etti.
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