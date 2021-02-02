Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızmak isteyen 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
|02 Şubat 2021 11:07
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li 3 terörist, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunarak taciz ateşi açtı.
Teröristler, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
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