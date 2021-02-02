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Bebek ziyaretine geldi, 37 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Şafak Mahallesi'nde doğum yapan yakınını ziyaret için Kırklareli'den gelen koronavirüs hastası kadın, 37 kişiye virüs bulaştırdı. 320 nüfuslu mahalle karantinaya alındı.
 02 Şubat 2021 11:10
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Bebek ziyaretine geldi, 37 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Edirne'de alınan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte koronavirüs vakaları yüzde 90 oranında azaldı. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında rengi yeşile dönen kentte, tedbirler üst seviyede devam ederken, Süloğlu ilçesine bağlı Şafak Mahallesi'nde doğum yapan anneyi Kırklareli'den bir kadın akrabası ziyarete geldi. Ancak virüs taşıdığından habersiz kadının gelişiyle birlikte 320 nüfuslu mahallede art arda vaka görülmeye başlandı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'ın talimatıyla mahalle hemen karantinaya alındı. Semptom gösterenler, Edirne Sultan 1'inci Murat Hastanesi'ne yönlendirildi. Yeni doğum yapan annenin de aralarında olduğu 37 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Testleri pozitif çıkanlar aynı hastanede tedaviye alınırken, temaslı olan kişilere, evlerinde ya da öğrenci yurtlarında karantina uygulanmaya başlandı.

'MAHALLEMİZ YURTLARA TAŞINDI'

Şafak Mahallesi Muhtarı Metin Ceylan, mahallenin karantinaya alındığını ve yapılan testlerde 37 kişide koronavirüs vakasına rastlandığını söyledi. Hastalığın artmasına yeni doğan bir bebeğe Kırklareli'den ziyareti için gelen ve adı açıklanmayan bir kadının neden olduğunu söyleyen Ceylan, "Mahallemizde koronavirüs vakalarına rastlandı. Yeni bir bebek dünyaya geldi, onu Kırklareli'nden 'hayırlı olsun' ziyarete gelen akrabalarından virüs bulaştığını düşünüyoruz. Şu an mahallemiz yurtlara taşındı. Toplam 37 pozitif vakamız var. Bu virüsün, yayılmasını önlemek için çalışıyoruz. Mahallemizde 320 kişi yaşıyor. Sadece bu aile ile temaslı 37 kişi de pozitif çıktı" dedi.

'KURALLARA UYULMUYOR'

Süloğlu Mahallesi'nde yaşayan Soykan Vardar, koronavirüs tedbirlerine uyulmadığını belirterek, "Söylenecek çok şey var. Ne yazık ki mahallede, yeteri kadar kurallara uyulmuyor. Bu sebepten virüs yayılıyor. Elimden geldiğince kurallara, uymaya çalışıyorum. Maske, mesafe ve hijyen kuralları çok önemli. Bu süreçte, daha dikkatli olmak gerekir" diye konuştu.

Serkan Yılma da, "Karantina uygulamasına geçilmesine sevindik. Tedirginlik yaşadık, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediyoruz" dedi.
DHA
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