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e-Devlet'ten kimlik, ehliyet ve pasaport randevu sayısı 8 milyonu geçti

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç:- "e-Devlet'teki 'TC Kimlik Kartı Başvuru Randevusu' hizmetinden geçen yıl yaklaşık 5 milyon kez yararlanıldı. 'Sürücü Belgesi Başvuru Randevusu' hizmeti 2 milyondan fazla, 'Pasaport Başvuru Randevusu' hizmeti de 1 milyondan fazla kullanıldı"- "Vatandaşlarımız, birinci derece yakınları olan anne, baba, eş ve çocukları için randevu alabiliyor, oluşturulan başvuru durumları da e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanabiliyor"
 02 Şubat 2021 11:22
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e-Devlet'ten kimlik, ehliyet ve pasaport randevu sayısı 8 milyonu geçti

- Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, geçen yıl e-Devlet Kapısı üzerinden verilen "Kimlik Kartı Başvuru Randevusu" hizmetinin 5 milyondan, "Sürücü Belgesi Başvuru Randevusu" hizmetinin 2 milyondan, "Pasaport Başvuru Randevusu" hizmetinin de 1 milyondan fazla kullanıldığını bildirdi.

Koç, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kurumun internet adresinden (https://randevu.nvi.gov.tr/) sunulan "kimlik kartı", "sürücü belgesi" ve "pasaport" alımına ilişkin randevuların, 30 Mart 2020'den itibaren entegre şekilde e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de verilmeye başlandığını söyledi.

e-Devlet Kapısı üzerinden kişilerin birinci derece aile bireyleri olan anne, baba, eş ve çocukları için kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport başvurusu için randevu alabildiklerini belirten Koç, tüm bu hizmetler üzerinden oluşturulan başvuru durumlarının da sorgulanabildiğini dile getirdi.

Koç, "TC Kimlik Kartı Başvuru Randevusu" hizmetinin geçen yıl 5 milyondan fazla kullanıldığı bilgisini vererek, "Geçen yıl 'Sürücü Belgesi Başvuru Randevusu' hizmeti 2 milyondan fazla, 'Pasaport Başvuru Randevusu' hizmeti de 1 milyondan fazla kullanıldı." dedi.

Koç, kimlik kartı için alınan ücretlerin, sürücü belgesi için talep edilen harç ve değerli kağıt bedelinin, pasaport için alınan harç ve defter bedelinin de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan İnteraktif Vergi Dairesi hizmeti aracılığı veya bazı bankaların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden tahsil edilebildiğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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