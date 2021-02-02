Eskişehir'de taşınabilir 3 boyutlu 'maket polis aracı' üretildi

- Eskişehir'de, trafik kazalarının azaltılması amacıyla bazı noktalara yerleştirilen "maket polis aracı"nın işlevini artırmak amacıyla güneş enerjili 3 boyutlu mobil maket üretildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, maket polis araçlarının farklı noktalarda konumlandırılarak daha fazla yarar sağlanması için proje hazırlandı.

Günlük ve saatlik yer değişimine imkan verecek şekilde yarı römork üzerinde tasarlanan araçlar, 15 günde yapıldı.

Kamera sistemine sahip 3 boyutlu maket polis araçları trafik denetimlerinde kullanılmasına başlandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Zafer Aydın, AA muhabirine, Emniyet Genel Müdürlüğünce trafik kuralı ihlalleri ve dolayısıyla kazaların önlenmesi amacıyla maket polis araçlarının yurdun dört bir yanında yol kenarlarına yerleştirildiğini hatırlattı.

Aydın, bu sayede trafik denetimlerinin etkili, sürekli ve yoğun yapılması, personelin görünürlüğüne katkıda bulunulması, sürücüler üzerinde sürekli denetim hissi oluşturulması ve "algılanan yakalanma riski duygusu" etkisi altında araç kullanımının sağlanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Eskişehir'i çevre illere bağlayan kara yollarında 9 maket polis aracının kullanıldığını aktaran Aydın, bu sayede sorumluluk bölgelerinde 2020 yılında ölümlü trafik kazalarında 2019'a göre yüzde 9, yaralanmalı kazalarda da yüzde 25 düşüş sağlandığını söyledi.

- "Günlük ve saatlik yer değişimine imkan verecek şekilde tasarlandı"

Yarı römork üzerine tasarlanıp üretilen mobil araçla ilgili bilgi veren Aydın, şöyle konuştu:

"Günün gelişen şartları da dikkate alınarak mobil maket trafik polis aracının günlük ve saatlik yer değişimine imkan verecek şekilde yarı römork üzerine imal edilmesi ile trafik kazalarının önlenmesinde daha aktif rol alacağı öngörülmüştür. 3 boyutlu maket model araç, ilimizde faaliyet gösteren 2 firmanın 15 günlük hummalı çalışmaları sonucu imal edilmiş olup, sorumluluk sahamızda kullanılmasına başlanmıştır. Maket model aracın römorkla beraber ağırlığı 400 kilogramdır. Yarı römorkumuz 750 kilogramın altında olduğu için tescil zorunluluğu bulunmamaktadır. 100x60 santimetre ebatlarında güneş enerjisi paneli ile şarj edilen aküyle, ortalama 3 gün boyunca tepe lambasının çalıştırılması sağlanmaktadır."

Aydın, yarı römorkun yol testlerinde, başka bir araca bağlanarak saatte 100 kilometre hızda rahatlıkla seyredebildiğinin belirlendiğini ve tamamen standartlara uygun olduğunu anlattı.

Taşınabilir maket aracın ön çeki demirinin, herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşmaması için sökülebilir nitelikte imal edildiğini bildiren Aydın, "Araç üzerinde 2 kamera sistemi bulunmaktadır ve araç takip sistemine entegrasyonu sağlanmıştır." dedi.

Zafer Aydın, kentte mobil maket polis aracının sayısını artırmak amacıyla çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.