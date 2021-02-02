Edirne merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonunda 18 gözaltı
|02 Şubat 2021 11:31
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Edirne merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında başlatılan operasyonda gözaltı kararı verilen 20 zanlıdan 18'i yakalandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün hukuk fakülteleri ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Edirne'nin yanı sıra İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Isparta, Afyon, Sivas, Kırklareli ve Malatya'da dün başlattığı operasyon sürüyor.
Operasyonda aralarında ihraç edilen rütbeli asker, avukat, polis, doktor ve öğretmenlerin bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı verilen 2 zanlının ise aranmasına devam ediliyor.
Şüpheliler, Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
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