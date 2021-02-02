İzmir ve Aydın'da bugün de kuvvetli yağış bekleniyor

İzmir ve Aydın çevresinde görülen kuvvetli yağışların, yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, İzmir'de dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağışların bugün de sürmesi öngörülüyor. Yarın sabah saatlerine kadar İzmir'in yanı sıra Aydın'ın kuzeybatı kıyılarında da aralıklarla ve yer yer kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.