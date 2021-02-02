1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çeyrek altın 15 TL birden düştü

Çeyrek altın 684 lira oldu.
 02 Şubat 2021 12:56
+Aa- Yazdır
Çeyrek altın 15 TL birden düştü

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 421,9 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.800,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
02 Şubat 2021 13:11		 Gün ortasında doların düşüşü devam ediyor
02 Şubat 2021 12:15
Dolar 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
02 Şubat 2021 11:11		 Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
02 Şubat 2021 10:07
Gümüş altını tahtından edecek
02 Şubat 2021 06:40		 Borsa günü yükselişle tamamladı
01 Şubat 2021 18:28
Çeyrek altın 697 TL'ye geriledi
01 Şubat 2021 17:49		 Altın ve dolarda düşüş sürüyor
01 Şubat 2021 14:24
Gümüşteki sarsıntı devam ediyor. 29 dolar sınırını geçti
01 Şubat 2021 09:10		 Borsalar son 13 haftanın en kötü performansını geride bıraktı
30 Ocak 2021 15:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:51 - Kayıp 'dalak' için İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı13:46 - Türk bilim insanları araştırdı: Bu gruptakiler koronayı neden ağır geçiriyor?13:41 - Önce test, sonra parti...Mekan kapatıp doğum günü kutladılar13:32 - Polis amiri 'aşağı bak' değil 'aşağıdan git' demiş13:27 - Tedbirler işe yaradı, bu ilde yoğun bakımdaki hasta sayısı 4'e düştü13:25 - Bakan Elvan, yapılandırma için başvuranların sayısını açıkladı
13:18 - Kısıtlamada sokağa çıktılar, 'Siz bize ceza yazamazsınız' diyerek, polise hakaret ettiler13:11 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:09 - Bilim Kurulu Üyesi: Aşı yapılan kişi taşıyıcı olabilir13:08 - İzmir'de araçlar selde mahsur kaldı; yardımına polisler koştu13:04 - Boğazına çekirdek kabuğu kaçan Suriyeli çocuğu hastaneye polis yetiştirdi12:59 - Diyarbakır'da öğrenciler salgına rağmen uzaktan eğitimle hafız oldu
12:56 - Çeyrek altın 15 TL birden düştü12:46 - 'Esnafımızın, sanatkarımızın, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz'12:42 - Kocaeli'de ev arkadaşları arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı12:41 - Pandemide çalışamayan müzisyenler, İBB'den dilekçe ile yardım istedi12:36 - Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
12:26 - Transfer dönemi kapandı... 4 büyükler kimleri yolladı, kimleri aldı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tüm anaokulları ve ilkokullar yüz yüze eğitime başlayacak
Soylu'nun LGBT paylaşımına, Twitter kısıtlama getirdi
4 gencin ölümünde sır perdesi aralandı
Yüz yüze eğitime başlayacak öğretmenler aşılanacak
Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Gümüş altını tahtından edecek
42 ilde FETÖ operasyonu: 294 şüpheli gözaltında
Erdoğan'ın yeni Anayasa için 2 kırmızı çizgisi var
Elektrikli araçlara ÖTV zammı yapıldı
Ateş Kara uyardı: Bu ilaçlardan uzak durun!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eğitim kalitesi 1
dil eğitimi 2
haymana beygiri gibi dolaşmak 1
lotodan zengin olmak 3
resmi 3
yayın balığı 1
bile bile 1
ilişik kesme 2
Mihriban 1
Avrasya Tüneli geçiş ücretine yüzde 26 zam 3
SON İLANLAR
Pendik Belediyesi 20 zabıta memuru alacak
Van Büyükşehir Belediyesi 108 memur alacak-Düzeltilmiş İlan
Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak-Düzeltilmiş İlan
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
TÜRMOB, Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam