FETÖ'den gözaltına alınan iki emekli general adliyeye getirildi
|02 Şubat 2021 11:40
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 27 Ocak'ta gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirilen zanlılar, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek.
- Ankesöre takıldı
Şüphelilerden emekli tuğgeneral Serdar Atasoy'un, örgütün 4 farklı mahrem imamıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat sağladığı tespit edildi.
Piyade kurmay albay rütbesindeyken 30 Ağustos 2020 Yüksek Askeri Şura kararıyla tuğgeneralliğe terfi ettirilen Atasoy, ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına atandı. Bu göreve başlamadan kısa süre önce Harekat Başkanlığı, ardından 4. Kolordu Komutanlığı emrine verilen Atasoy, emekliye ayrıldı.
Eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanı şüpheli Celalettin Çoban, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sözde "yurtta sulh konseyi" tarafından yayımlanan atama listesinde yer alıyordu. "Anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan yaklaşık iki yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Çoban'ın yargılanmasına, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.
"FETÖ imamı" olduğu iddiasıyla aynı operasyonda gözaltına alınan şüpheli Yaşar Özdemir'in özel bir şirkette çalıştığı belirlendi.
Öte yandan aynı soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen ancak yakalanamayan eski MSB Personel Daire Başkanı şüpheli Nuri Cankıymaz ise Kurmay Topçu Albay rütbesindeyken 2011'de YAŞ kararıyla tuğgeneralliğine terfi ettirildi. Cankıymaz, darbe girişiminin ardından emekli edildi.
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