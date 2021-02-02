6 ilde FETÖ operasyonu: 4'ü jandarma personeli 8 gözaltı
Operasyonda, 4'ü jandarma personeli olmak üzere 8 şüpheli yakalandı
|02 Şubat 2021 11:43
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Kocaeli merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nin (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 6 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonda 4'ü aktif jandarma personeli olmak üzere 8 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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