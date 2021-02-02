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İzmir'de aşırı yağış... Kamu personeline idari izin verildi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, aşırı yağıştan dolayı kamu personeline yarım gün idari izin verildiğini duyurdu.
 02 Şubat 2021 12:14
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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, aşırı yağıştan dolayı kamu personeline yarım gün idari izin verildiğini duyurdu.

İzmir Valiliği, kent genelindeki kuvvetli yağış nedeniyle şu ana kadar 673 su baskını, 23 mahsur kalma olayının gerçekleştiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sonucunda İzmir'e sekiz saat içerisinde, şubat ayı ortalamasının üzerinde yağış düştüğü belirtildi.

Birçok alt geçit ve yolların su baskını nedeniyle tıkandığı vurgulanan açıklamada, yağmur sonrası oluşan hasarı gidermek ve olası sıkıntılı durumların önüne geçmek üzere ekiplerin İzmir'in her yerinde görevlendirildiği kaydedildi.

Trafikte yer yer oluşan kilitlenmelerin azaltılabilmesi için iş mesaisine gidecekler dışındaki vatandaşların acil işleri haricinde dışarıya çıkmamalarının, trafik yoğunluğunun ve yolda yaşanabilecek sorunların önemli bir derecede önüne geçilmesini sağlayacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şu ana kadar oluşan su baskını toplam 673, mahsur kalma 23'tür. Su baskınlarının yüzde 80'i ev, yüzde 20'si iş yeri olarak tespit edilmiştir. Yoğun bir seferberlik ile tüm ekiplerimiz sahada sel önleme ve hasar giderme çalışmalarına devam etmekte olup Balçova-Üçkuyular, Bayraklı-Anadolu Caddesi, Konak-Mithatpaşa Caddesi, Konak ve Karantina alt geçidi, Halkapınar-Yunuslar, Yeşildere Caddesi, Menderes-Çitlembik Deresi, Karabağlar, Gürçeşme ve Yeşildere'de yer yer su taşkınları oluşmuş durumdadır.

Bornova ilçesi 914 Sokak'ta istinat duvarı çökmesi sonucu bina zarar görmüştür. AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden acil ekip görevlendirilerek, gerekli çalışmaları yürütmek üzere olay yerine sevk edilmiştir.

Tüm hemşehrilerimizin ihtiyatlı davranarak mecbur olmadıkça sokağa çıkmamaları oluşabilecek hasar ve kayıpların önüne geçecektir. Kamu çalışanları, yağmur nedeniyle ulaşımda güçlük yaşandığından ötürü yarım gün idari izinli sayılacaktır."

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kente geçen yıl boyunca yağan yağmurun yüzde 18'inin bir gecede yağdığını bildirdi.

Soyer, yaptığı yazılı açıklamada, aşırı yağmurun yol açtığı olumsuzlukları gidermek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İzmir'in son 24 saattir çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığını aktaran Soyer, "2020'de yıl boyunca yağan yağışın yüzde 18'i bir gecede yağdı. Metrekareye 126 kilogram yağış düştü, bu çok ciddi bir rakam." ifadelerini kullandı.

Taşan derelerin büyük sorun yarattığını vurgulayan Soyer, metronun kesintisiz çalıştığını, İZBAN'da kaya düşmesi nedeniyle yaşanan kesinti giderilmesine rağmen zaman zaman kesintiler olduğunu, otobüs hatlarında da zaman zaman sıkıntı yaşandığını belirtti.

Öğleden sonra da yağış beklendiğine dikkati çeken Soyer, İzmirlileri mümkün olduğu kadar araç kullanmamaya ve evlerinden çıkmamaya çağırdı.

Soyer, İzmir'in 1995 yılında yaşadığı sel felaketinde 4 saat içinde metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düştüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti:

"O vakit 61 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. İzmir'de metrekareye 126 kilogram yağış düştü. Bu çok büyük bir rakam. Rakamın büyüklüğünü gösterebilmek açısından şu örneği verebilirim. Bir yılın toplam yağış miktarı 717 kilogram. Birkaç saatte İzmir'in aldığı yağış miktarı 126 kilogram. Bu olağanüstü büyük bir rakam; büyük bir felaket."

- Yağış miktarları

Açıklamada, Güzelyalı'ya 125,6, Karabağlar'a 119, Bayraklı'ya 110,4, Balçova'ya 95,3, Menderes'e 80,6, Bornova'ya 64, Foça'ya 57, Aliağa'ya 55,3, Kınık'a 48,3, Karaburun'a 48,2 ve Buca'ya 47 kilogram yağış düştüğü aktarıldı.

Anadolu Ajansı
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