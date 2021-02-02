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87 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 10'u solunum sistemi ilacı olmak üzere toplam 87 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.
 02 Şubat 2021 12:11
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87 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "10'u solunum sistemi ilacı olmak üzere toplam 87 ilacı daha geri ödeme listesine aldık." ifadesini kullandı.

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