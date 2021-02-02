87 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 10'u solunum sistemi ilacı olmak üzere toplam 87 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.
|02 Şubat 2021 12:11
|+Aa- Yazdır
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "10'u solunum sistemi ilacı olmak üzere toplam 87 ilacı daha geri ödeme listesine aldık." ifadesini kullandı.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kayıp 'dalak' için İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı
02 Şubat 2021 13:51
|Bakan Elvan, yapılandırma için başvuranların sayısını açıkladı
02 Şubat 2021 13:25
|Diyarbakır'da öğrenciler salgına rağmen uzaktan eğitimle hafız oldu
02 Şubat 2021 12:59
|Pandemide çalışamayan müzisyenler, İBB'den dilekçe ile yardım istedi
02 Şubat 2021 12:41
|İzmir'de aşırı yağış... Kamu personeline idari izin verildi
02 Şubat 2021 12:14
|Eskişehir'de taşınabilir 3 boyutlu 'maket polis aracı' üretildi
02 Şubat 2021 11:29
|e-Devlet'ten kimlik, ehliyet ve pasaport randevu sayısı 8 milyonu geçti
02 Şubat 2021 11:22
|EGM'den Boğaziçi açıklaması: Polis 'Aşağı bak' değil, 'Aşağıdan' dedi
02 Şubat 2021 11:16
|Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 3-4 Nisan'da yapılacak
02 Şubat 2021 10:31
|TRT 1 kanalının yenilenen yüzü ve değişen ekran görselleri tanıtıldı
02 Şubat 2021 10:29