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İhracat, geçen yıla göre yüzde 2,46 arttı

Genel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,46 artarak 15 milyar 48 milyon dolara yükseldi, böylelikle bugüne kadarki en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaşıldı- Ocakta ithalat yüzde 5,63 azalarak 18 milyar 123 milyon dolar oldu- Dış ticaret açığı yüzde 31,95 düşüşle 3 milyar 75 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83 olarak kayda geçti
 02 Şubat 2021 12:20
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İhracat, geçen yıla göre yüzde 2,46 arttı

Genel Ticaret Sistemine (GTS) göre ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,46 artarak 15 milyar 48 milyon dolara çıktı. Böylelikle bugüne kadarki en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaşıldı.

Ticaret Bakanlığının ocak ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

GTS'ye göre ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,46 artarak 15 milyar 48 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye ve dünya ekonomilerine etkilerinin sürmesine rağmen söz konusu tutarla tüm ocak ayları içinde en yüksek ihracat değerine ulaşıldı.

İthalat, yüzde 5,63 düşüşle 18 milyar 123 milyon dolara, dış ticaret hacmi, yüzde 2,12 azalarak 33 milyar 171 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı da yüzde 31,95 azalışla 3 milyar 75 milyon dolara düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83 olurken altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87 değerine ulaştı.

Geçen ay en çok ihracat 7 milyar 515 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu 5 milyar 911 milyon dolarla "tüketim malları", 1 milyar 567 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Ocakta en çok ihracat yapılan fasıl ise 1 milyar 928 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" oldu. Bunu 1 milyar 505 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 879 milyon dolarla "kıymetli veya yarı kıymetli taşlar" izledi.

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 455 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 933 milyon dolarla ABD ve 864 milyon dolarla İtalya geldi.

- İthalat

Geçen ay en çok ithalat 13 milyar 830 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 2 milyar 520 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 1 milyar 753 milyon dolarla "tüketim malları" takip etti.

Ocakta en çok ithalat yapılan fasıl, 2 milyar 677 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar", 2 milyar 58 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 1 milyar 663 milyon dolarla "demir ve çelik" izledi.

Bu dönemde en fazla ithalat 2 milyar 200 milyon dolarla Çin'den yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 871 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 512 milyon dolarla Almanya takip etti.

GTS kapsamında son 12 aylık dönemde, ihracat bir önceki döneme göre yüzde 6,5 azalarak 169 milyar 844 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2,31 oranında artarak 218 milyar 315 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 1,74 azalarak 388 milyar 159 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 77,8 olarak kayıtlara geçti.

- Özel Ticaret Sistemine (ÖTS) göre dış ticaret

ÖTS'ye göre ise ihracat ocakta yıllık bazda yüzde 3,26 artarak 14 milyar 282 milyon dolara yükselirken ithalat, yüzde 3,45 azalışla 17 milyar 868 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı yüzde 23,32 azalarak 3 milyar 586 milyon dolara, dış ticaret hacmi de yüzde 0,58 azalışla 32 milyar 150 milyon dolara geriledi.

Gümrük idarelerince ocakta tahsil edilen vergiler 18 milyar 660 milyon lira olarak hesaplandı.

- Şirket verileri

Ocak itibarıyla aktif limited şirket sayısı 918 bin 614, ticari işletme sayısı 678 bin 895, şube sayısı 214 bin 351, anonim şirket sayısı 152 bin 230, kooperatif sayısı 31 bin 833, kolektif şirket sayısı 10 bin 872, komandit şirket sayısı 1926 oldu.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 2 milyon 8 bin 721, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 2 milyon 169 bin 473 olarak kayda geçti.
Anadolu Ajansı
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