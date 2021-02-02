1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akşener'den 'Z kuşağı' açıklaması

Meral Akşener: "Z kuşağı ve gençler' deyip Türkiye'de herkes uzman oldu. Ancak kimse bu gençler, ne yer, ne içer ve neyle karşılaşır demiyor"
 02 Şubat 2021 12:25
+Aa- Yazdır
Akşener'den 'Z kuşağı' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Z kuşağı ve gençler' deyip Türkiye'de herkes uzman oldu. Ancak kimse bu gençler, ne yer, ne içer ve neyle karşılaşır demiyor." ifadelerini kullandı.

Akşener, partisinin ek binasında düzenlenen İYİ Parti Gençlik Kolları 3. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı.

Burada açıklama yapan Akşener, Türkiye'de liyakate önem verilmediğini söyledi.

Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Z kuşağı ve gençler' deyip Türkiye'de herkes uzman oldu. Ancak kimse bu gençler, ne yer, ne içer, ne düşünür ve neyle karşılaşır demiyor. 16 yaşındaki lise öğrencisinin bana sorduğu sorularla ruhunun yaşlandığını gördüm. 29 yaşında çalışan bir iş kadını, gelecek 5 yılına dair başarma imkanının olduğuna inanıyor ama Türkiye'de o başarıyı kayırmacılık nedeniyle yakalayamayacağına da inandığını gördüm. Bizim gibilerin bu konuda çok çalışması gerekiyor."

Partisinin gençlik kolları üyelerini kutlayan Akşener, gelecek yıl gençleri daha iyi yerlerde görmeyi umut ettiğini belirtti.

Akşener, daha sonra gençlik kollarının kuruluşunun 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan pastayı kesti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Esnafımızın, sanatkarımızın, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz'
02 Şubat 2021 12:46		 Tüm anaokulları ve ilkokullar yüz yüze eğitime başlayacak
02 Şubat 2021 10:20
Soylu'dan Boğazici'li öğrencilere çağrı: Siyasetçilerin tuzağına düşmeyin
02 Şubat 2021 10:12		 Erdoğan'ın yeni Anayasa için 2 kırmızı çizgisi var
02 Şubat 2021 09:23
Fahrettin Altun: Devletimiz hem güçlü, hem de adildir
02 Şubat 2021 03:10		 Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik
02 Şubat 2021 01:13
Kalın: Türkiye büyüdüğü zaman bundan herkes istifade ediyor
02 Şubat 2021 00:30		 2 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
02 Şubat 2021 00:02
Bakanı Ziya Selçuk, yarın basın toplantısı düzenleyecek
01 Şubat 2021 23:02		 İBB'ye işe alımdaki torpilin ses kaydı Ekrem İmamoğlu'na soruldu
01 Şubat 2021 22:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:51 - Kayıp 'dalak' için İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı13:46 - Türk bilim insanları araştırdı: Bu gruptakiler koronayı neden ağır geçiriyor?13:41 - Önce test, sonra parti...Mekan kapatıp doğum günü kutladılar13:32 - Polis amiri 'aşağı bak' değil 'aşağıdan git' demiş13:27 - Tedbirler işe yaradı, bu ilde yoğun bakımdaki hasta sayısı 4'e düştü13:25 - Bakan Elvan, yapılandırma için başvuranların sayısını açıkladı
13:18 - Kısıtlamada sokağa çıktılar, 'Siz bize ceza yazamazsınız' diyerek, polise hakaret ettiler13:11 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:09 - Bilim Kurulu Üyesi: Aşı yapılan kişi taşıyıcı olabilir13:08 - İzmir'de araçlar selde mahsur kaldı; yardımına polisler koştu13:04 - Boğazına çekirdek kabuğu kaçan Suriyeli çocuğu hastaneye polis yetiştirdi12:59 - Diyarbakır'da öğrenciler salgına rağmen uzaktan eğitimle hafız oldu
12:56 - Çeyrek altın 15 TL birden düştü12:46 - 'Esnafımızın, sanatkarımızın, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz'12:42 - Kocaeli'de ev arkadaşları arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı12:41 - Pandemide çalışamayan müzisyenler, İBB'den dilekçe ile yardım istedi12:36 - Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
12:26 - Transfer dönemi kapandı... 4 büyükler kimleri yolladı, kimleri aldı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tüm anaokulları ve ilkokullar yüz yüze eğitime başlayacak
Soylu'nun LGBT paylaşımına, Twitter kısıtlama getirdi
4 gencin ölümünde sır perdesi aralandı
Yüz yüze eğitime başlayacak öğretmenler aşılanacak
Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Gümüş altını tahtından edecek
42 ilde FETÖ operasyonu: 294 şüpheli gözaltında
Erdoğan'ın yeni Anayasa için 2 kırmızı çizgisi var
Elektrikli araçlara ÖTV zammı yapıldı
Ateş Kara uyardı: Bu ilaçlardan uzak durun!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ülkemizdeki yabancı hayranlığı 3
iyi insan 3
Tüpçü 1
TRT 1
benim sayfam 1
çocuklarda ağlama krizlerinin Olması 1
lotodan zengin olmak 3
Avrasya Tüneli geçiş ücretine yüzde 26 zam 3
sözlüğe canlılık gelmesi 3
toy 1
SON İLANLAR
Pendik Belediyesi 20 zabıta memuru alacak
Van Büyükşehir Belediyesi 108 memur alacak-Düzeltilmiş İlan
Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak-Düzeltilmiş İlan
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
TÜRMOB, Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam