Transfer dönemi kapandı... 4 büyükler kimleri yolladı, kimleri aldı?
|02 Şubat 2021 12:26
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Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, ara transfer döneminde birbirinden önemli isimleri kadrolarına kattı.
4 büyüklerde gelen oyuncuların yanı sıra, birçok isim de kiralık olarak başka takımlara gönderildi. Bazı futbolcuların sözleşmeleri ise feshedildi.
İşte gelenler ve gidenler...
FENERBAHÇE
Gelenler:
Mesut Özil
Attila Szalai
İrfan Can Kahveci
Osayi Samuel
Gidenler:
Dirar
Kemal Ademi
Tolga Ciğerci (Sözleşmesi feshedildi)
İsmail Yüksek
Serhat Ahmetoğlu
BEŞİKTAŞ
Gelenler:
Cenk Tosun
Bilal Ceylan
Gidenler:
Jeremain Lens
Tyler Boyd
Güven Yalçın
Atakan Üner
Oğulhan Akgün
Kartal Yılmaz
Erdoğan Kaya
Mirin (Sözleşmesi feshedildi)
GALATASARAY
Gelenler:
Mostafa Mohamed
Gedson Fernandes
Deandre Yedlin
Henry Onyekuru
Halil Dervişoğlu
Gidenler:
Mbaye Diagne
Sekidika
Emin Bayram
Ali Yavuz Kol
TRABZONSPOR
Gelenler:
Bakasetas
Berat Özdemir
Yunus Mallı
Gidenler:
Campi
Bilal Başaçıkoğlu
Plaza
Diabate
Pereira
Erencan Yardımcı
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