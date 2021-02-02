1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Transfer dönemi kapandı... 4 büyükler kimleri yolladı, kimleri aldı?

Süper Lig'de ara transfer dönemi gece 12.00'de sona erdi. 4 büyükler yaptıkları transferlerle kadrolarını güçlendirirken, birçok ismi de kiralık olarak gönderdi.
 02 Şubat 2021 12:26
+Aa- Yazdır
Transfer dönemi kapandı... 4 büyükler kimleri yolladı, kimleri aldı?

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, ara transfer döneminde birbirinden önemli isimleri kadrolarına kattı.

4 büyüklerde gelen oyuncuların yanı sıra, birçok isim de kiralık olarak başka takımlara gönderildi. Bazı futbolcuların sözleşmeleri ise feshedildi.

İşte gelenler ve gidenler...

FENERBAHÇE

Gelenler:

Mesut Özil

Attila Szalai

İrfan Can Kahveci

Osayi Samuel

Gidenler:

Dirar

Kemal Ademi

Tolga Ciğerci (Sözleşmesi feshedildi)

İsmail Yüksek

Serhat Ahmetoğlu

BEŞİKTAŞ

Gelenler:

Cenk Tosun

Bilal Ceylan

Gidenler:

Jeremain Lens

Tyler Boyd

Güven Yalçın

Atakan Üner

Oğulhan Akgün

Kartal Yılmaz

Erdoğan Kaya

Mirin (Sözleşmesi feshedildi)

GALATASARAY

Gelenler:

Mostafa Mohamed

Gedson Fernandes

Deandre Yedlin

Henry Onyekuru

Halil Dervişoğlu

Gidenler:

Mbaye Diagne

Sekidika

Emin Bayram

Ali Yavuz Kol

TRABZONSPOR

Gelenler:

Bakasetas

Berat Özdemir

Yunus Mallı

Gidenler:

Campi

Bilal Başaçıkoğlu

Plaza

Diabate

Pereira

Erencan Yardımcı
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray, bir kez daha mahkemelik oldu
01 Şubat 2021 20:54		 Ozan Kabak Liverpool için sağlık kontörlünde
01 Şubat 2021 15:24
Başakşehir, Aykut Kocaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı
01 Şubat 2021 13:19		 Galatasaray, yeni transferini ambulans uçakla getirecek
01 Şubat 2021 08:17
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin transferini tamamladı
31 Ocak 2021 22:23		 Beşiktaş'ın yenilmezlik serisini Trabzonspor bitirdi
31 Ocak 2021 21:00
Futbolda ara transfer dönemi yarın kapanıyor
31 Ocak 2021 15:25		 Cenk Tosun'dan Beşiktaş paylaşımı
30 Ocak 2021 22:55
Fenerbahçe'den iç sahada üst üste 5. galibiyet
30 Ocak 2021 21:01		 Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi
30 Ocak 2021 16:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:51 - Kayıp 'dalak' için İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı13:46 - Türk bilim insanları araştırdı: Bu gruptakiler koronayı neden ağır geçiriyor?13:41 - Önce test, sonra parti...Mekan kapatıp doğum günü kutladılar13:32 - Polis amiri 'aşağı bak' değil 'aşağıdan git' demiş13:27 - Tedbirler işe yaradı, bu ilde yoğun bakımdaki hasta sayısı 4'e düştü13:25 - Bakan Elvan, yapılandırma için başvuranların sayısını açıkladı
13:18 - Kısıtlamada sokağa çıktılar, 'Siz bize ceza yazamazsınız' diyerek, polise hakaret ettiler13:11 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:09 - Bilim Kurulu Üyesi: Aşı yapılan kişi taşıyıcı olabilir13:08 - İzmir'de araçlar selde mahsur kaldı; yardımına polisler koştu13:04 - Boğazına çekirdek kabuğu kaçan Suriyeli çocuğu hastaneye polis yetiştirdi12:59 - Diyarbakır'da öğrenciler salgına rağmen uzaktan eğitimle hafız oldu
12:56 - Çeyrek altın 15 TL birden düştü12:46 - 'Esnafımızın, sanatkarımızın, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz'12:42 - Kocaeli'de ev arkadaşları arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı12:41 - Pandemide çalışamayan müzisyenler, İBB'den dilekçe ile yardım istedi12:36 - Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
12:26 - Transfer dönemi kapandı... 4 büyükler kimleri yolladı, kimleri aldı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tüm anaokulları ve ilkokullar yüz yüze eğitime başlayacak
Soylu'nun LGBT paylaşımına, Twitter kısıtlama getirdi
4 gencin ölümünde sır perdesi aralandı
Yüz yüze eğitime başlayacak öğretmenler aşılanacak
Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Gümüş altını tahtından edecek
42 ilde FETÖ operasyonu: 294 şüpheli gözaltında
Erdoğan'ın yeni Anayasa için 2 kırmızı çizgisi var
Elektrikli araçlara ÖTV zammı yapıldı
Ateş Kara uyardı: Bu ilaçlardan uzak durun!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Dünyanın merkezine yolculuk 1
kimya 2
namütenahi 1
TRT 1
aristoteles 1
serpme kahvaltı 1
iyi insan 3
dinleme kültürü 1
haymana beygiri gibi dolaşmak 2
guantanamera 2
SON İLANLAR
Pendik Belediyesi 20 zabıta memuru alacak
Van Büyükşehir Belediyesi 108 memur alacak-Düzeltilmiş İlan
Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak-Düzeltilmiş İlan
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
TÜRMOB, Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam