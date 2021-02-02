Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
|02 Şubat 2021 12:36
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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ç'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Örgütle iltisaklı olduğu için kapatılan bazı kuruluşlarda yöneticilik yapan ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen Z.Ç, gizlendiği evde gözaltına alındı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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