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Kısıtlamada sokağa çıktılar, 'Siz bize ceza yazamazsınız' diyerek, polise hakaret ettiler

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, polise, "Bize ceza yazamazsınız" diyerek, direnmek isteyen 2 kişiye toplam 6 bin 300 TL ceza uygulandı.
 02 Şubat 2021 13:18
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Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, polise, "Bize ceza yazamazsınız" diyerek, direnmek isteyen 2 kişiye toplam 6 bin 300 TL ceza uygulandı.

Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde, dün akşam, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde uygulama yapan polis ekipleri, durdurduğu takside yolcu olarak bulunan Y.Ç. (33) ve T.S.'ye (18) izin belgesi sordu. İkili, izin belgelerinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine taksiden indirilen Y.Ç. ve T.S., polis ekiplerine, "Siz bize ceza yazamazsınız" diyerek, direnmek istedi. Ardından da küfür ve hakaret ettikleri polis memurlarının üzerlerine yürüdü.

İhbar üzerine olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi. Polise zorluk çıkaran ve kimlik vermemekte direnen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı. İkili hakkında ayrıca, 'görev başındaki polis memurlarına mukavemet ve kimlik ibraz etmeme' suçundan adli işlem başlatıldı.
DHA
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