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Tedbirler işe yaradı, bu ilde yoğun bakımdaki hasta sayısı 4'e düştü

İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür: "Bugün gelinen nokta itibarıyla hasta sayılarımız tekli sayılara düştü"
 02 Şubat 2021 13:27
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Tedbirler işe yaradı, bu ilde yoğun bakımdaki hasta sayısı 4'e düştü

Siirt'te koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören yoğun bakım hasta sayısının 4'e düştüğü bildirildi.

Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, AA muhabirine, Kovid-19'un kentte görüldüğü 21 Mart 2020'den bu yana sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede üstün bir çaba gösterdiğini söyledi.

Salgınla mücadeleyi kazanacaklarına dair inançlarını hiçbir zaman yitirmediklerini belirten Ömür, "Bugün gelinen nokta itibarıyla hasta sayılarımız tekli sayılara düştü. Yoğun bakım sayılarımız zaten iyi seyrediyordu ve onlarda da uzun süredir tekli rakamlardayız. Artık hastanemizde normalleşmeye başladık." dedi.

Ömür, daha önce salgın için ayrılan servis sayısının 7-8'den 2'ye indiğini, 2 yoğun bakım ünitesinden birini de normal servis hastalarına ayırdıklarını anlattı.

Yoğun bakımda bulunan Kovid-19 hasta sayısındaki düşüşün kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Ömür, sağlık çalışanları olarak emeklerinin karşılığını aldıklarını kaydetti.

"Fakat bu durum hiçbir zaman halkımıza rehaveti getirmemeli. Maalesef vatandaşlarımızda bu rehavete erken kapılma olayını görüyoruz. Bunlar bizi mutsuz ediyor." ifadelerini kullanan Ömür, virüsün Avrupa'da hızla yayılmaya devam ettiğine ve mutasyona uğramış virüslerin yayılım hızının çok daha fazla olduğuna dikkati çekti.

Ömür, salgın sürecinde sağlık çalışanlarını ve hastaları kaybettiklerini anımsatarak, vatandaşların tedbirlere uymaya devam etmelerinin önemine değindi.

Aşı çalışmalarının devam ettiğini ve 75 yaş ve üzeri vatandaşlardan aşı olmak için en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını isteyen Ömür, "Bu vatandaşlarımızın aşılanmasına devam ediliyor, lütfen en yakın merkeze başvurun. Alo 182'den randevu almaya gayret edin. Hiç yapamıyorsanız bizlere ulaşın, gerekirse bizler kapınıza gelir, aşılamanızı yaparız." ifadelerini kullandı.

- Pozitif vaka oranı azaldı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selahattin Vural da salgınla mücadelede hastanelerinin önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

Gelinen noktanın kendilerini mutlu ettiğini ve servisteki hasta sayısının 30'a düştüğünü bildiren Vural, şöyle devam etti:

"Şu anda çok şükür hastanemizde çok iyi bir noktaya geldik. Daha önce 600 hastadan yüzde 30'unun, şimdi ise 100 hastadan yüzde 5'inin testi pozitif. Yoğun bakım yataklarımızın bir kısmını genel yoğun bakıma açtık. Bütün hastaları bir yoğun bakıma topladık. Yoğun bakım hasta sayımız da 20'den 4'e düştü. Sevkleri de önlemiş olduk."

Vural, bu hafta içerisinde hastanenin yoğun bakım yatak sayısını 10 yatak daha artıracaklarını, 2-3 ay içerisinde 20 olan yoğun bakım yatak sayısını yüzde 100 artırarak 40'a çıkaracaklarını vurguladı.

"Salgınla mücadelede çok iyi bir noktaya geldik ve tamamen her şey kontrolümüz altında. Sürekli rakamları anlık, günlük olarak izliyoruz ve ona göre yorumlayıp her türlü tedbiri alıyoruz." diyen Vural, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak devlet hastanesinden araştırma hastanesine dönüşüm çalışmaları içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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