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Polis amiri 'aşağı bak' değil 'aşağıdan git' demiş
Etiler'de toplanarak Boğaziçi Üniversitesi'ne yürümek isteyen gruba müdahale sırasında, polis amirin sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. "Aşağı bak" dediği belirtilen polis müdürünün o anda söyledikleri Demirören Haber Ajansı (DHA) kamerasına yansıdı. O ana ilişkin görüntülerde grubun yanına yaklaşan polis amirinin önce, "İn aşağıya, in aşağıya..." ardından ise ,"Aşağıdan, aşağıdan, toplu gitmek yok" dediği duyuluyor.
|02 Şubat 2021 13:32
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Etiler'de toplanarak Boğaziçi Üniversitesi'ne yürümek isteyen gruba müdahale sırasında, polis amirin sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. "Aşağı bak" dediği belirtilen polis müdürünün o anda söyledikleri Demirören Haber Ajansı (DHA) kamerasına yansıdı. DHA görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Emniyet Genel Müdürlüğü ise "Aşağı bak ? YALAN - Aşağıdan DOĞRU. Polisimiz pandemi ortamında sadece yasadışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.
O ana ilişkin görüntülerde grubun yanına yaklaşan polis amirinin önce, "İn aşağıya, in aşağıya..." ardından ise ,"Aşağıdan, aşağıdan, toplu gitmek yok" dediği duyuluyor.EGM'den Boğaziçi açıklaması: Polis 'Aşağı bak' değil, 'Aşağıdan' dedi
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