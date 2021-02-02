Önce test, sonra parti...Mekan kapatıp doğum günü kutladılar
|02 Şubat 2021 13:41
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Belçim Bilgin, yeni yaşını Beren Saat, Kenan Doğulu, Esra Dermancıoğlu gibi ünlü isimlerin de olduğu arkadaş grubuyla kutladı.
Covid-19 testlerini olduktan sonra bir araya geldiklerini belirten Bilgin, gecede çekilen fotoğrafları yayınladı.
Bilgin şu ifadeleri kullandı: "Yeni yaşın ilk gününden, tüm varlığı ile hayatı hissetmenin hafifliğinden selamlar!
Büyüdükçe uçuculuğu gidiyor hislerin, anlamı derinleşiyor. Henüz başlangıç noktasında hisseden, içimdeki pek heyecanlı küçük çocuğumla öpüyorum hepinizi. Şahane mesajlarınız, sevginiz için çok teşekkürler, çok şanslı hissettirdiniz.
Partiye katılanlar arasında oyuncu Beren Saat ve Kenan Doğulu da vardı. Saat, "Belçim bir yaş daha güzelleşmiş, hayat unutulmaz anılarımıza eklenecek iki gun hediye etmişti bize kutlamak için" dedi
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