Kayıp 'dalak' için İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı

Ahmet Kıral'ın tedavi gördüğü özel sağlık kuruluşunda ameliyatla alınan dalağının patolojiye test için gönderildikten sonra kaybolması üzerine basında çıkan haberler, Yalova İl Sağlık Müdürlüğü'nü harekete geçirdi. Müdürlükten yapılan açıklamada, "Ahmet Kral'ın avukatı Yakup Taşçı'nın 29 Ocak 2021 tarihinde yaptığı suç duyurusu ile çıkan haberler üzerine konu öğrenildi. Aynı gün söz konusu özel hastaneden, hastaya ait tüm dosyaların onaylı örnekleri istendi. Müdürlük tarafından gerekli idari inceleme başlatıldı. Konunun üzerinde hassasiyetle duruluyor" ifadelerine yer verildi.

TESTE GÖNDERİLEN DALAK NASIL KAYBOLDU?

Yalova'da, Ahmet Kıral, karın ağrısı şikayetiyle Çiftlikköy ilçesindeki özel bir hastaneye başvurdu. Gerekli muayeneleri yapılan Kıral'a, 'dalak büyümesi' teşhisi konularak ameliyat olması gerektiği söylendi. Bunun üzerine, geçen yıl 10 Kasım'da ameliyat olan Kıral'ın dalağı tamamen alınarak, hastalığın sebebinin belirlenmesi için İstanbul'a patoloji servisine gönderildi. Kıral da ameliyattan 2 gün sonra taburcu edilip, evine dönerken, test sonuçlarının da 15 gün içerisinde çıkacağı bildirildi.

KARGOYA VERİLEN DALAK KAYBOLDU

15 günlük sürenin geçmesine rağmen test sonuçlarıyla ilgili herhangi bir bilgi alınamayınca Kıral'ın oğlu Ünal Kıral, durumdan şüphelendi ve sık sık hastaneye giderek babasının test sonuçlarını öğrenmeye çalıştı. Bunun üzerine hastane yetkilileri, Ünal Kıral'ı telefonla arayarak, gönderdikleri dalağın kargo şubesinde kaybolduğunu söyledi.

'STANDART EŞYA GİBİ GÖNDERİLMİŞ'

Ünal Kıral, yaptığı araştırma sonucunda kargoya verilen dalağın kargo paketinin fotoğraflarına ulaştı. Kargo paketinin fotoğrafını inceleyen Ünal Kıral, kargo barkodu üzerinde 'standart kargo' ibaresini gördü. Sağlık Bakanlığı tarafından anlaşmalı kargolarla gönderilmesi gereken bir organın sıradan bir kargo şirketiyle 'standart kargo' adı altında gönderildiğini öğrenen Ünal Kıral, babası Ahmet Kıral ile Avukat Musap Nayman'a giderek, hastane yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

'DALAĞIM NEREDE?'

Ahmet Kral, 'standart kargo' olarak gönderilen kargonun içerisinde bulunan dalağın ise zarar görüp çöpe atıldığını belirtti. Yaşanan süreçle ilgili konuşan Kral, "Dalağımın biraz şiş olduğunu hissettim. Doktor, muayene etti, film çektiler. Ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Ameliyat olduktan sonra dalağımı, patolojiye gönderdiler. Karton kutu içerisine koyup, kargoya vermişler. Dalak, karton kutu içerisinde patlayınca çöpe atılmış. Benim dalağım şimdi nerede?" diye soruyor.

'SORUMLULARIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ'

Yetkililer hakkında hukuki süreç başlattıklarını dile getiren Ünal Kıral, "Babam şiddetli karın ağrısıyla özel hastaneye başvurdu. Yapılan muayenelerin ardından babama, ameliyat olmaktan başka çaresi olmadığı söylendi. Babamın ameliyatının ardından alınan dalağı İstanbul'a gönderildi. 15 gün sonra sonucun çıkacağı söylendi. 15 günün ardından hastaneye uğradığımda sürekli, 'Sonuç çıkmadı, çıkmak üzere' gibi gerekçelerle oyalandım. Bir sabah hastaneden arayıp, dalağın kaybolduğunu söylediler. Dalak, kargo şirketi tarafından taşındığı kartonda, patlıyor ve çöpe atılıyor. Bunun fotoğrafları da var. Sıradan bir eşya nasıl taşınıyorsa o şekilde muamele yapılmış. Ben kendilerine sormak istiyorum; 'Sıradan bir kutuda insan organı nasıl taşınır?' Bunun peşini bırakmayacağız. Babam hiçbir zaman hastalığının ne olduğunu bilemeyecek" ifadelerini kullandı.

'DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirten Ahmet Kral'ın avukatı Musap Nayman, "Paketin kargo şubesindeki fotoğraflarına ulaştık ve suç duyurumuzu yaptık. Tazminat davası süreci de devam etmektedir. İnsan onuruna yakışmayan bu müdahalenin başkalarına yapılmaması için bu mücadeleyi veriyoruz. Bu olaydan dolayı müvekkilim maddi ve manevi zarar gördü. Hastalığı bu nedenle tespit edilememiştir" diye konuştu.

'ORGANLAR 3 AŞAMALI PAKETLENMELİYDİ'

Avukat Nayman, hastane yönetiminin, yasal mevzuata aykırı hareket ettiğini dile getirdi. Nayman, "Yönetmelikte patolojik incelemeye gönderilecek organlarla ilgili 3 aşamalı paketlenme şartı bulunmaktadır. Organların yolda bozulmaması için bu gereklidir. 2238 sayılı kanuna göre de organ nakli veya taşıması, Sağlık Bakanlığı tarafından 'onaylı kargo şirketleri tarafından yapılır' ibaresi vardır. Gönderilen kargo şirketi, bakanlık tarafından izin alınmış bir şirket değildir. İnceleme sonucunda, kargo şirketinin olaydan haberdar olmadığını, hastanenin sorumlu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan konu ile ilgili olarak Yalova İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Müdürlükten yapılan bilgilendirmede, Avukat Yakup Taşçı'nın 29 Ocak 2021 tarihindeki resmi dilekçe başvurusu üzerine aynı gün söz konusu özel hastaneden hastaya ait tüm dosyaların onaylı örneklerinin istendiği ve müdürlük tarafından gerekli idari inceleme başlatıldığı belirtildi. Ayrıca, bilgilendirmede konunun üzerinde hassasiyetle durulduğu da vurgulandı.