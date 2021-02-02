e-YDS başvuruları başladı
ÖSYM Başkanı Aygün: "27 Şubat 2021 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav binalarında gerçekleştireceğimiz e-YDS 2021/1 başvuruları başlamıştır. Adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum."
|02 Şubat 2021 14:09
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ÖSYM Başkanı Aygün: "27 Şubat 2021 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav binalarında gerçekleştireceğimiz e-YDS 2021/1 başvuruları başlamıştır. Adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum."
e-YDS 2021/1 İngilizce Başvurularının Alınmasıhttps://t.co/Gjs8do7qmj pic.twitter.com/fHSrUiCqPYÖSYM (@OSYMbaskanligi) February 2, 2021
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