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e-YDS başvuruları başladı

ÖSYM Başkanı Aygün: "27 Şubat 2021 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav binalarında gerçekleştireceğimiz e-YDS 2021/1 başvuruları başlamıştır. Adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum."
 02 Şubat 2021 14:09
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e-YDS başvuruları başladı

ÖSYM Başkanı Aygün: "27 Şubat 2021 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir'deki e-sınav binalarında gerçekleştireceğimiz e-YDS 2021/1 başvuruları başlamıştır. Adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum."
Memurlar.Net
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