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Elektrikli sürücüsüz otobüs Türkiye'de de yollara çıkıyor

Karsan Üst Yöneticisi Okan Baş: "(Aracın Türkiye'de kullanımı) Bazı özel durumlar olabilir. Bununla ilgili de birtakım gelişmeler var ama netleşmediği için ben bunu paylaşmak istemiyorum. Türkiye'de de kullanımı olacak ama ilk kullanımı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağız"
 02 Şubat 2021 14:13
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Elektrikli sürücüsüz otobüs Türkiye'de de yollara çıkıyor

Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, yüzde 100 elektrikli ve sürücüsüz otobüs Karsan Otonom Atak Electric'in Romanya ve ABD'nin yanı sıra Türkiye'de de yollara çıkmaya hazırlandığını belirterek, "Bazı özel durumlar olabilir. Bununla ilgili de birtakım gelişmeler var ama netleşmediği için ben bunu paylaşmak istemiyorum. Türkiye'de de kullanımı olacak ama ilk kullanımı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağız." dedi.

Baş, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tanıtımı gerçekleştirilen, Türk mühendisler tarafından üretilen Avrupa ve Amerika'nın ilk seri üretim sürücüsüz elektrikli otobüsü Karsan Otonom Atak Electric'e ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Dünkü tanıtımı tarihi bir an olarak gördüğünü dile getiren Baş, "Sürücüsüz Seviye 4 Türkiye'nin ürettiği bir otobüse sahibiz bugün itibarıyla. Cumhurbaşkanımız da çok heyecanlandı. Özellikle bu aracın Türkiye üretimi olmasının, Türk mühendisleri tarafından geliştirilmesinin çok büyük bir gurur olduğunu dile getirdi." ifadelerini kullandı.

3 yıldır bütün yeni ürün yatırımlarını gelecek teknolojilerine odaklanarak yaptıklarını belirten Baş, "Ama elektrikli hale getirirken de aracın otonom olacağını, ileride bir sonraki aşamada her ürünün otonom hale dönüşeceğini düşünerek, o alt yapıyı hazırlayarak elektrikli araç ürettik. Şimdiye kadar da hem Jest hem de Atak elektriklileri seri üretim olarak yapar durumdayız. 2 senedir de elektrikli araçları pazarda satıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Otonom Atak Electric çok optimum boyutlarda bir araç"

Otonom Atak Electric'in çok optimum boyutlarda bir araç olduğuna dikkati çeken Baş, "Piyasada daha küçük boyutlarda olan araçlar var. Birkaç tane firmanın dünyada yaptığı uygulamalar var ve 10-20'li adetlerde satıyor. Fakat bunların da optimum boyutlarda olmadığını görerek biz Atak'ı seçtik odaklandığımız ürün olarak ve onun üzerinde çalışmaya başladık. Tabii burada Adastec ile çok iyi bir iş birliğiyle çalıştık, ürünü endüstriyelleştirme yönünde. Atak'ın endüstriyel bir ürün olması, elektrikli endüstriyel ürün olması ve alt yapısının da sürücüsüz araca uygun olması işimizi kolaylaştırdı, daha hızı hareket ettik." diye konuştu.

Ticarileşmiş ve seri üretim olarak Otonom Atak Electric'in, ABD ve Avrupa'da bir ilk olduğunu dile getiren Baş, "Dünyada ilk demiyorum, çünkü Çin'den çok emin değilim. Çin'de yapılan belli ürünler var onların detayını da çok iyi bulamadığımız için biraz temkinli konuşuyoruz. Kimi zaman dünyada deniyor ama çok net olarak bir öncülük olduğunu söyleyebilirim." dedi.

- "İlk siparişler Romanya ve ABD'ye gidecek"

Karsan CEO'su Okan Baş, şu ana kadar 2 Karsan Otonom Atak Electric siparişi alındığını söyledi.

Baş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz şu anda 2 tane aracın anlaşmasını yaptık. Bir tanesini ürettik göndermek üzereyiz ikincisini de hattımızda üretmeye başladık. Romanya'ya bir tane sattık, orada bir teknoparkta servis aracı (shuttle) gibi çalışacak araç. Orada da bazı araştırmalar yapacaklar. Kendi uygulamaları da olacak. Daha sonra da mayıs-haziran aylarında ABD'ye bir araç göndereceğiz. Orada da büyük bir gelecek çalışmasının ilk ürünü olarak devreye giriyor. Açıkçası başka operatörlerle yaptığımız görüşmeler de var ama onları tabii henüz olgunlaşmadığı için paylaşamıyorum. Çok hızlı ilerlemek istiyoruz aracın ticari anlamda da yerini bulması için."

- "Bu araç toplu taşımada şu haliyle de kullanılabilir"

Okan Baş, sürücüsüz elektrikli otobüs Karsan Otonom Atak Electric'in hangi alanlarda kullanılacağına da değindi.

Aracın özellikle toplu taşımada kullanılmasını hedeflediklerini belirten Baş, "Bu araç toplu taşımada şu haliyle de kullanılabilir. Hatta belli otobüs güzergahları, yani şehir içinde belli operatörlerin bize göstereceği otobüs güzergahlarında da kullanılacak. Tabii otonom olduğu için belli özel izinlere ihtiyacı var şu aşamada. Ama onlar da zaten alınabiliyor bu konuştuğumuz operatörlerle. Servis aracı olarak daha kapalı ortamlarda da kullanılabilir ama şehir içinde de otobüs güzergahlarında da kullanılabilir. Asıl zaten bu alanlarda fırsatlar var, hedefimiz toplu taşıma zaten bizim de." dedi.

Kuzey Avrupa ülkelerinin elektrikli dönüşümde çok daha hızlı ve öncü olmaları nedeniyle bu ülkelerde daha fazla ilerleyebileceklerini aktaran Baş, bunun dışında Avrupa'nın her ülkesinde de aracı test etmeyi planladıklarını dile getirdi.

- "Aracın Türkiye'de ilk kullanımı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak"

Baş, aracın Türkiye'de kullanılıp kullanılmayacağı sorusuna ise, "Bazı özel durumlar olabilir. Bununla ilgili de birtakım gelişmeler var ama netleşmediği için ben bunu paylaşmak istemiyorum. Türkiye'de de kullanımı olacak ama ilk kullanımı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağız. Çünkü bize dün Cumhurbaşkanımızın net bir talebi oldu. İnan bey de bununla ilgili bu sabah net talimat verdi, hemen o aracı hazırlayın diye. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kullanılmak üzere de bir araç hazırlıyoruz şu anda." şeklinde yanıt verdi.

- "Önümüzdeki günlerde aracın yurt dışı global lansmanını da yapacağız"

Avrupa'daki operatörlerin araçla çok ilgili olduğunu aktaran Baş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu projeyi bugüne kadar hep konferanslarda anlatmıştık. Hepsi otonom araçlarla çok ilgili. Çok büyük bir ilgi göreceğini düşünüyorum. Biz önümüzdeki günlerde aracın yurt dışı global lansmanını da yapacağız. Yurt dışındaki müşterilerimize, Avrupa'daki kendi teşkilatımıza tanıtımlar olacak. Ondan sonra daha da şekillenecek bu."

- Cumhurbaşkanı Erdoğan araçla Külliye'de özel bir tur attı

Öte yandan, Karsan ve Türk teknoloji şirketi Adastec'in otonom yazılımları ile geliştirilen, Avrupa ve Amerika'nın ilk gerçek yol koşullarında kullanıma hazır sürücüsüz otobüsü Otonom Atak Electric, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen etkinlikte görücüye çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet incelemelerinin ardından sürücü koltuğunun boş olduğu Seviye 4 otonom özelliklerine sahip sürücüsüz Otonom Atak Electric'e binerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde özel bir tur atmıştı.

- 52'nin üzerinde yolcu kapasitesine ve 300 kilometrelik menzile sahip

Karsan'dan alınan bilgilere göre, Avrupa ve Amerika'da 8 metre sınıfında ilk kez gerçek rotada çalışabilecek Seviye 4 otonom özelliklerine sahip otobüsü olan Otonom Atak Electric, Karsan'ın yüzde 100 elektrikli modeli Atak Electric üzerinde yapılan çalışmalarla geliştirildi.

Otonom Atak Electric'in test, simülasyon ve validasyon çalışmaları 1 senede tamamlanarak seri üretime hazır hale getirildi. Karsan'ın Ar-Ge ekibi tarafından yürütülen projede, Otonom Atak Electric'i geliştirmek için bir başka Türk teknoloji şirketi Adastec ile iş birliği yapıldı.

Bu iş birliğinin ilk seri üretim aracı olarak üretilen ve Romanya'ya satışı yapılan Otonom Atak Electric, şubat ayı sonunda teslim edilerek ülkede hizmet vermeye başlayacak.

Karsan ve Adastec'in ortak çalışmalarıyla geliştirilen Otonom Atak Electric, gücünü BMW tarafından geliştirilen 220 kWh kapasiteli bataryalardan alan ve 230 kW güce ulaşarak 2500 Nm tork üreten Atak Electric üzerinde geliştirildi. Atak Electric'in sahip olduğu 8,3 metrelik boyutları, 52 kişinin üzerinde yolcu kapasitesi ve 300 kilometrelik menzili de Otonom Atak Electric'i sınıfında öncü konuma getirdi.

Anadolu Ajansı
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