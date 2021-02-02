AFAD, görevde yükselme yazılı sınav tarihini duyurdu
|02 Şubat 2021 14:14
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AFAD'dan yapılan açıklama şu şekildedir:
Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görev yapan personele yönelik olarak 01 Kasım 2020 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilmesi planlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı, 30.10.2020 tarihinde Ege Denizi İzmir-Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle Başkanlığımız afad.gov.tr web adresinde yayımlanan duyuru ile ileri bir tarihe ertelenmişti.
Afet ve acil durumlarla etkin mücadele kapsamında mesai mevhumu gözetmeksizin fedakarca görev yapan değerli çalışma arkadaşlarımızın kariyer hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için bir fırsat olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavının Ankara Universitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKUZEF) Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) ile yapılan görüşmeler neticesinde 20 Şubat 2021 Cumartesi günü saat 14.00'te Ankara'da tek oturumda yapılması kararlaştırılmıştır.
Sınava girecek tüm çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diler, Başkanlığımız için hayırlı olmasını temenni ederiz.
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