Kayseri'de 3 FETÖ sanığına hapis cezası
|02 Şubat 2021 14:16
|+Aa- Yazdır
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ayrı ayrı yargılanan 3 sanıktan 2'si 6 yıl 3'er ay, diğeri 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar H.Ş, O.Ö. ve O.Y. ile avukatları hazır bulundu.
Duruşma savcısı mütalaasında, sanıklar H.Ş. ve O.Ö'nün, "silahlı terör örgütüne üye olmak", O.Y'nin ise "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık O.Y, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asyaya para yatırmadığını iddia ederek, beraatini istedi.
Suçlamaları reddeden diğer 2 sanık da örgüt üyesi olmadıklarını savunarak, beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıklar H.Ş. ve O.Ö'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay, O.Y'ye ise "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezası verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yargıtay'dan, eski tuğgeneral Topuç'un FETÖ cezasına onama
02 Şubat 2021 15:53
|Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 15 gözaltı
02 Şubat 2021 15:15
|Adana'da FETÖ sanığı eski binbaşıya hapis cezası
02 Şubat 2021 15:10
|Metin İyidil'e 'darbe teşebbüsüne yardımdan hapis cezası
02 Şubat 2021 15:06
|Kayseri'de FETÖ operasyonu: Çoğunluğu muvazzaf 15 gözaltı
02 Şubat 2021 14:26
|Kandil'e TSK ve MİT operasyonu: 10 terörist öldürüldü
02 Şubat 2021 14:23
|Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
02 Şubat 2021 12:36
|Başkent'te 'Ebu Hanzala' taraftarlarından 24 kişiye gözaltı
02 Şubat 2021 12:00
|PKK elebaşı Duran Kalkan'ın medya işlerini yürüten teröristin 15 yıla kadar hapsi istendi
02 Şubat 2021 11:55
|6 ilde FETÖ operasyonu: 4'ü jandarma personeli 8 gözaltı
02 Şubat 2021 11:43