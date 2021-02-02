Bakan Selçuk'tan 'okullar açılıyor' paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'okullar açılıyor' paylaşımı ile okulların açılmasına ilişkin takvimi paylaştı.
|02 Şubat 2021 14:40
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı 'okullar açılıyor' paylaşımı ile okulların açılmasına ilişkin takvimi paylaştı.
#okullaraçılıyor pic.twitter.com/PMS9ktTexdZiya Selçuk (@ziyaselcuk) February 2, 2021
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