Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi evinde ölü bulundu
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Selahattin Akkuş, Muğla Datça'daki evinde ölü bulundu.
|02 Şubat 2021 14:45
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Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görevli öğretim üyesi Dr. Selahattin Akkuş'tan (60) 2 gündür haber alamayan yakınları jandarmayı aradı.
Adrese gidip, çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Selahattin Akkuş'u salondaki koltukta hayatını kaybetmiş halde buldu.
İlk incelemede herhangi bir darp ile yara izine rastlanmayan Akkuş'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma, soruşturma başlattı.
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