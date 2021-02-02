1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

O eğlenceyi korona affetmedi: 11 personel pozitif

Uludağ'da geçen hafta sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayılarak yapılan eğlence görüntüleriyle gündeme gelen otelin 11 personelinde Covid-19 testi pozitif çıktı.
 02 Şubat 2021 14:49
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Uludağ'da geçen hafta sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayılarak yapılan eğlence görüntüleriyle gündeme gelen otelin 11 personelinde Covid-19 testi pozitif çıktı.

Kış turizminin gözde mekanı Uludağ geçen hafta bir otelin kafe bölümünde sosyal mesafe hiçe sayılarak yapılan eğlenceye ait görüntülerle gündeme gelmiş, kamuoyunun tepkisini çekmişti. İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile 10 gün hizmete ara verilen otelin 11 personelinde Covid-19 testi pozitif çıktı. Özellikle oteller bölgesinde maske mesafe kurallarını tatilcilere anons yaparak hatırlatan jandarma ekipleri maske takmayan yerli ve yabancı turistleri tek tek uyarıyor. Otel odasından maskesini almadan çıkanlar tekrar otellerine gönderiliyor. Maskesini unutanlar mecbur geri dönüyor. Çok sayıda ekiple oteller bölgesinde görev alan jandarma ekipleri kayak pistinde de maske takmayanları tek tek uyarıyor. Ancak bütün ikazlara uyarılara rağmen pistlerdeki kalabalık görüntü görenleri düşündürüyor.

Otellerin, kayak kiralama odalarının ve kafelerin tedbirler kapsamında kurallara uyduğu Uludağ'da hafta içi günü birlikçi ve turistler, hafta sonu da otellerde konaklayan misafirlerle yabancı turistler kayak yapmanın tadını çıkartıyor. 1 metreyi aşan kar kalınlığı ile sezonun geç bitmesini bekleyen işletmeler, yüzde 100'e yakın doluluk oranları ile çalışıyor.

Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, otellerde gerekli tedbirlerin alındığını dikkat çekerek, "15 yıldır böyle sezon geçirmedik. Kar geç geldi. Bildiğiniz gibi en erken Türkiye'de Uludağ ve Sarıkamış'a yağar ve en son buradan kalkar. Pandemi olumsuzlukları beraberinde getirdi. Bunun yanında kar bizim için olmazsa olmaz. Yaz turizmi 8-9, kış turizmi sadece 3-4 ay sürüyor. Şimdi 1 metrenin üzerinde kar var. Korona virüsle ilgili bütün tedbirler alınıyor. Kış turizminde zaten insanlar kıyafetlerle korunuyor. Maske, kask, eldiven kullanmak zorundasın. Bu anlamda risk yüzde 80'e indiriliyor. Bilim Kurulunda kış turizmini bilenlerin olması gerekiyor. Kış turizmini kayak öğretmenleri daha iyi bilir" dedi.

"Biz de burada otelde kalıyoruz. Hijyenik ve sağlıklı şekilde dezenfektan yapılıyor" diyerek sözlerini sürdüren Usta, "Otellerde tatilci çıkar çıkmaz temizlik yapılıyor. En büyük risk onların, çünkü insanların günahına giriliyor. Hayatta risk neyse otelde de odur. Dağda tedbirler ayrı, şehirde ayrı demek doğru değildir. Riskin söz konusu olmadığını biliyorum. Ama herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Kışın insanlar grip oluyor. Covid-19 gribin ağırıdır. 10 yıldır kendi insanlarımız yurt dışına gidiyordu, bu sene insanlarımız yurtiçinde kaldı. Kendi insanımızın buralara gelmesi avantaj sağladı. Pandeminin dezavantajı bu manada avantaja döndü. Oteller neredeyse yüzde 100 dolu. Bu esnada ekonomi de çok önemli. Otel bünyesindeki kafelere bir çare bulunması gerekiyor. Bu anlamda doğru kararlar verilirse ekonomik kaybın önüne geçilmiş olur" diye konuştu.

Ayrıca jandarma, tatilcileri korona virüse karşı maske, mesafe konusunda sık sık uyarıyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tevfik Özlü: Kısıtlamaların kaldırılması için henüz erken
02 Şubat 2021 15:00		 Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi evinde ölü bulundu
02 Şubat 2021 14:45
Halk otobüsündeki doğumu gerçekleştiren UMKE personeli konuştu
02 Şubat 2021 13:58		 Bilim Kurulu Üyesi: Aşı yapılan kişi taşıyıcı olabilir
02 Şubat 2021 13:09
Boğazına çekirdek kabuğu kaçan Suriyeli çocuğu hastaneye polis yetiştirdi
02 Şubat 2021 13:04		 Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 13 köye ulaşım sağlanamıyor
02 Şubat 2021 11:52
Ateş Kara uyardı: Bu ilaçlardan uzak durun!
02 Şubat 2021 11:45		 İzmir ve Aydın'da bugün de kuvvetli yağış bekleniyor
02 Şubat 2021 11:37
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 42'ye yükseldi
02 Şubat 2021 11:25		 Bebek ziyaretine geldi, 37 kişiye virüs bulaştırdı
02 Şubat 2021 11:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:57 - Öğretmenlerin, yarı yıl seminer programı belli oldu15:53 - Yargıtay'dan, eski tuğgeneral Topuç'un FETÖ cezasına onama15:49 - Kaymakamlıktan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yasaklama15:40 - Sahte MİT'çi e-Devlet'e sızdı! Dava dosyalarını silip aileyi dolandırdı15:38 - Stajyer avukata cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen avukata dava15:34 - Savcı 'meşru müdafaa yok' dedi, Melek İpek için müebbet istedi
15:30 - Twitter, Soylu'nun bir paylaşımını daha kısıtladı15:28 - Parti Genel Başkanı'ndan, Erdoğan'a yönelik skandal sözler15:23 - Bahçeli'den yeni anayasa desteği15:22 - Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı... İşte sağlık durumu15:15 - Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 15 gözaltı15:10 - Adana'da FETÖ sanığı eski binbaşıya hapis cezası
15:06 - Metin İyidil'e 'darbe teşebbüsüne yardımdan hapis cezası15:04 - Kılıçdaroğlu: Boğaziçi rektörü bir buçuk aydır bir yardımcı bulamadı15:02 - Tarım ve Orman Bakanlığı liselilerin staj başvurusunu alacak15:00 - Tevfik Özlü: Kısıtlamaların kaldırılması için henüz erken14:59 - Erdoğan: Trafik kazalarında ölüm oranını yüzde 50 düşüren iki ülkeden biriyiz
14:55 - TÜİK: Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu oluşturuldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tüm anaokulları ve ilkokullar yüz yüze eğitime başlayacak
Twitter, Soylu'nun bir paylaşımını daha kısıtladı
4 gencin ölümünde sır perdesi aralandı
Yüz yüze eğitime başlayacak öğretmenler aşılanacak
Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Gümüş altını tahtından edecek
42 ilde FETÖ operasyonu: 294 şüpheli gözaltında
Erdoğan'ın yeni Anayasa için 2 kırmızı çizgisi var
Ateş Kara uyardı: Bu ilaçlardan uzak durun!
Elektrikli araçlara ÖTV zammı yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sokak müzisyenleri 2
Siyasi gaflar 1
rize kavurması 1
dolar 3
eğitim kalitesi 1
01.02.2021 izmir depremleri 5
serpme kahvaltı 1
surmalar 1
58 saniyede karadeniz insanı 4
yüreğe dokunmak 2
SON İLANLAR
Pendik Belediyesi 20 zabıta memuru alacak
Van Büyükşehir Belediyesi 108 memur alacak-Düzeltilmiş İlan
Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak-Düzeltilmiş İlan
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
TÜRMOB, Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam