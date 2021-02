Erdoğan: Trafik kazalarında ölüm oranını yüzde 50 düşüren iki ülkeden biriyiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin trafik kazalarındaki can kaybında yüzde 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden biri olduğunu belirterek trafik güvenliği çalışmalarına istisnasız herkesin destek vermesinin şart olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri Programı'nda konuştu.

Erdoğan, bu belge ve planın hazırlanmasındaki gayretleri, trafik güvenliği meselesinin çözümü için ortaya katkı koyanlara teşekkür etti.

Konuşmasından önce izletilen "Trafik Güvenliği Strateji Belgesi Tanıtım Filmi"nde yer alan "Kazalarda yaralanan insanlar sadece bir istatistiki veri değil, hepsini tanıyoruz" ifadesini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu cümleyi duyduğumuzda muhtemelen hepimizin aklına trafik kazalarında kaybettiği bir tanıdığımızın yüzü gelmiştir. Çünkü trafik kazalarında evlattan anne-babaya, kardeşten arkadaşa o kadar çok sevdiğimizi kaybettik ki bu acıların tarifi mümkün değildir. Yaralananları, engelli kalanları, maddi manevi çok büyük zararlar görenleri de bu tabloya ilave etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bir dönem her akşam adeta savaş bilançosu gibi trafik kazası haberlerinin televizyonlardan dinlenildiğini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her gün sollama yaparken kafa kafaya çarpışan otobüsler, takla atan kamyonlar, paramparça olan otomobiller, 20 ölü, 30 ölü gibi rakamlar rutin hale gelmişti. Çünkü yollar tek şerit gidiş, tek şerit gelişti. Üstelik çoğu da bozuktu. Sollama yapmak yüksek risk almak ve cambazlık yapmayı gerektiren bir işti. En küçük bir hata facia demekti. Bundan 18 yıl önce hükümete geldikten sonra açıkladığımız ilk 6 aylık acil eylem planımızda, 'Bütün yollarımız duble yol olacak' dediğimde birileri bunu dalga konusu yapmışlardı. Tabii biz bunların hiçbirine kulak asmadık, hızla planlarımızı, programlarımızı yapıp kolları sıvadık ve çalışmaya başladık.

Görevi devraldığımız da Türkiye'de çoğu da şehir içi geçiş olmak üzere sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Allah'a şükür ülkemize bugüne kadar 22 bin kilometre daha bölünmüş yol kazandırarak bu rakamı 28 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Tabii aynı şekilde otoyollarımızın uzunluğunu da 2 kat artırdık. Bunun yanında denetimden araç muayenesine kadar her alanda çok önemli atılımlar gerçekleştirdik."

- "Trafikle ilgili hiçbir meseleyi ertelemedik"

Göreve geldiklerinde trafik denetleme ekipleri, personel ve araç sayısı ile araç muayenelerinin yetersiz olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hızlı ve etkin müdahale için gereken sağlık altyapısı yetersizdi. Tüm bu alanlarda yaptığımız yatırımlarla ülkemize çağ atlattık. Yeni kanunlar, yeni kurallar getirdik. Yeni teknolojiler geliştirdik. Elbette, 'Bütün bunlara ne gerek var? böyle devam etsin' diyenler de oldu ama biz trafikle ilgili hiçbir meseleyi ertelemedik." dedi.

Gecikilen her günün faturasının insan canı olduğu bilinciyle meseleye dört elle sarıldıklarını bildiren Erdoğan, "Sıfır can kaybı, sıfır yaralanma, sıfır maddi hasar' hedefimize ulaşana kadar da inşallah çalışmaya devam edeceğiz. Esasen bu konu her türlü siyasi ve fikri ayrılığın, her tür rekabetin, her türlü tartışmanın üstünde bir meseledir. Dolayısıyla bu ülkede yaşayan istisnasız herkesin, trafik güvenliği hususundaki çalışmalara destek vermesi şarttır." ifadelerini kullandı.

Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde trafik güvenliğinin toplumların öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Nitekim 2010'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda küresel yol güvenliğinin iyileştirilmesi kararı alındı. Bu çerçevede 2011-2020 yılları arasında trafik kazaları kaynaklı ölümlerin yüzde 50 azaltılması hedeflendi. Türkiye olarak bu deklarasyona biz de imza attık. İlk olarak 2011-2020 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi'ni, Başbakanlık Genelgesi olarak yayınladık. Ardından da 2017'de bir uygulama politika belgesi hazırlayarak uygulamaya koyduk. Yaya öncelikli trafik düzenine geçtik. Maket trafik araçları, otoyollarda ortalama hız koridoru, trafik ekiplerinin görünürlüğünün artırılması, tuzak radar uygulamasının kaldırılması, makas atanlara yüksek cezalar gibi yenilikler bu plan çerçevesinde gerçekleşti. Trafik yönetimi kapasitemizi de yükselterek son 2 yılda 6 bini Emniyet, 2 bini Jandarma olmak üzere 8 bin yeni trafik personelini göreve başlattık."

- "Aldığımız her tedbirin kendine göre sonuçları oldu"

Bugün trafik denetleme faaliyetlerinde toplam 28 bin 700 personel görev yaptığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Trafik birimlerimize içinde motosikletlerden ekip arabalarına, dronelerden helikopterlere kadar çok çeşitli araçların olduğu 8 bin 400 taşıt tahsis ettik. Aldığımız her tedbirin kendine göre sonuçları oldu. Ortalama hız koridoru sayesinde otoyol ağımızda geçtiğimiz yıl kazalar yüzde 25, can kayıpları yüzde 33 azaldı. Drone ve helikopter denetimlerimizde son 2 yılda 215 bin kural ihlali tespit edildi. Yollara yerleştirdiğimiz 790 maket trafik ekip aracı sayesinde 3 kilometre yarıçapındaki alanlarda meydana gelen ölümlü kazalar yüzde 18'e düştü.

Genel olarak baktığımızda ülkemizde 100 bin nüfus başına düşen can kaybı 2010'da 13,4 iken bu sayı 2019'da yüzde 56 azalışla 5,9'a geriledi. Böylece dünyada trafik kazalarındaki can kaybında yüzde 50 azalış hedefini tutturan 2 ülkeden biri olduk. Bu sonuçta etkili olan daha pek çok faktör vardır. Bayramlarda çok ciddi kampanyalar yürüttük, trafik eğitim tırlarımız ülkemizi karış karış dolaştı. Trafik eğitim parkları ile çocuklarımızı bilinçlendirdik. Hava yolu ve demir yolu yatırımlarımız sayesinde kara yollarımız üzerindeki yükü azalttık. Gelişen refaha ve artan üretime bağlı olarak araçların yaş ortalamasını, dolayısıyla teknik kabiliyeti artırdık. Peki işimiz bitti mi? Hayır. Bizim bir defa içimizin soğuması, kalbimizin mutmain olması için görmemiz gereken rakam sıfır kaza, sıfır can kaybı, sıfır acıdır."