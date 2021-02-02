Tarım ve Orman Bakanlığı liselilerin staj başvurusunu alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı liselilerin staj başvurusunu almak için duyuruya çıktı.
|02 Şubat 2021 15:02
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2021 Yılı Lise Öğrencileri İçin Staj Başvuruları
2021 yılı lise öğrencileri için staj başvuruları;
01.02.2021-31.03.2021 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapılacaktır.
Personel Genel Müdürlüğünce hazırlanmış olan Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Öğrenciler tarafından doldurulması gereken Başvuru Formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.
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