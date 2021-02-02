Adana'da FETÖ sanığı eski binbaşıya hapis cezası
|02 Şubat 2021 15:10
|+Aa- Yazdır
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik davada, örgüt üyesi olmayan askeri okul öğrencilerini ordu bünyesinden uzaklaştırmaya çalıştığı gerekçesiyle yargılanan eski binbaşıya 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz eski binbaşı Adnan H. ve avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüt içerisinde bulunmayan askeri okul öğrencilerini TSK bünyesinden uzaklaştırmaya ve onların okulda başarılı olmalarını engellenmeye yönelik faaliyette bulunduğunu, ayrıca FETÖ'nün "mahrem imamları" tarafından ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık sistemle arandığının tespit edildiğini belirterek, Adnan H'nin cezalandırılmasını istedi.
Adnan H. savunmasında, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleşmediğini ve örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.
FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantısının bulunmadığını savunan Adnan H, "Mütalaayı kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yargıtay'dan, eski tuğgeneral Topuç'un FETÖ cezasına onama
02 Şubat 2021 15:53
|Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 15 gözaltı
02 Şubat 2021 15:15
|Metin İyidil'e 'darbe teşebbüsüne yardımdan hapis cezası
02 Şubat 2021 15:06
|Kayseri'de FETÖ operasyonu: Çoğunluğu muvazzaf 15 gözaltı
02 Şubat 2021 14:26
|Kandil'e TSK ve MİT operasyonu: 10 terörist öldürüldü
02 Şubat 2021 14:23
|Kayseri'de 3 FETÖ sanığına hapis cezası
02 Şubat 2021 14:16
|Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
02 Şubat 2021 12:36
|Başkent'te 'Ebu Hanzala' taraftarlarından 24 kişiye gözaltı
02 Şubat 2021 12:00
|PKK elebaşı Duran Kalkan'ın medya işlerini yürüten teröristin 15 yıla kadar hapsi istendi
02 Şubat 2021 11:55
|6 ilde FETÖ operasyonu: 4'ü jandarma personeli 8 gözaltı
02 Şubat 2021 11:43