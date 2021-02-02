Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 15 gözaltı
Eskişehir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 15 zanlı yakalandı.
|02 Şubat 2021 15:15
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Eskişehir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 15 zanlı yakalandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün "mahrem yapılanması" ile ilgili yürütülen soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir, Manisa, Kocaeli ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda zanlılardan 15'ini gözaltına alan ekipler, diğerlerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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