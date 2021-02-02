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Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı... İşte sağlık durumu

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer dün gece yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
 02 Şubat 2021 15:22
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Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı... İşte sağlık durumu

TV100'ün haberine göre, 59 yaşındaki şarkıcı Mahmut Tuncer, önce akşam saatlerinde omuz ağrısı nedeniyle Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yapılan kontrol ve tedavinin ardından evine dönen Tuncer gece ise tansiyonu aniden fırlayınca eşi Işıl Tuncer tarafından tekrar hastaneye götürüldü.

"NAZAR DEĞDİ"

Sabaha kadar hastanede kalan Mahmut Tuncer taburcu edildi. Işıl Tuncer doktorların eşinin kalbinde kalınlaşma tespit ettiğini belirtti ve "Gerçekten nazar değdi. Şimdi tedavi sürecimiz başlayacak. İnşallah her şey çok iyi ilerleyecek" dedi.
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