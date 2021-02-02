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Parti Genel Başkanı'ndan, Erdoğan'a yönelik skandal sözler

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Aklını başına al. Yarın bir gün size acıyabilelim gibi hadsiz sözlerle tehdit etti.
 02 Şubat 2021 15:28
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CHP'ye yakınlığı ile bilinen medya yayın organlarından TELE1'de, Tuncay Mollaveisoğlu'nun moderatörlüğünde yayınlanan Anında Manşet programının geçtiğimiz akşamki gündemi, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolardı...

Programın konuğu ise Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu oldu.

Canlı yayında "Boğaziçi Direnişi Sürüyor" başlığı altında değerlendirmelerde bulunan Rifat Serdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ve skandal tehditlerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Aklını başına al. Hiçbir tek adam yatağında ölmemiştir." gibi tehdit içerikli cümleler kuran Serdaroğlu'nun ifadeleri şu şekilde;

"YAPAYALNIZ KALACAKSINIZ"

"Sen şah değilsin, padişah değilsin, sultan değilsin. Aklını başına al kardeşim. Yarın yapayalnız kalacaksın. Bunların tarihte onlarca yüzlerce örneği var. Hiçbir dikta heveslisi insan hiçbir tek adam yatağında ölmemiştir. İçimizde sizin için merhamet kırıntısı dahi taşıyacağımız hareketleri bari yapmayın da biz de yarın ileride acıma duygumuzu size karşı gösterebilelim"
Memurlar.Net
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