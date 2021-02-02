1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Savcı 'meşru müdafaa yok' dedi, Melek İpek için müebbet istedi

Antalya'da 2 çocuk annesi Melek İpek'in (31), kendisini dövüp, işkence yaptığını iddia ettiği 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i (36) öldürdüğü olaya ilişkin hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. İddianamede, olayın meşru müdafaa olmadığı, sanığın 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası ile yargılanıp tahrik indirimi uygulanması istendi.
 02 Şubat 2021 15:34
+Aa- Yazdır
Savcı 'meşru müdafaa yok' dedi, Melek İpek için müebbet istedi

Antalya'da 2 çocuk annesi Melek İpek'in (31), kendisini dövüp, işkence yaptığını iddia ettiği 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i (36) öldürdüğü olaya ilişkin hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. İddianamede, olayın meşru müdafaa olmadığı, sanığın 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası ile yargılanıp tahrik indirimi uygulanması istendi.

Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında, 7 Ocak gecesi yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı. Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Çiftin çocukları 9 yaşındaki C. ve 7 yaşındaki İ., annenin yakınlarına teslim edildi.

'MEŞRU MÜDAFAA DEĞİL'

Ramazan İpek'in öldürülmesine ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Cumhuriyet Savcısı Haki Çeliker imzasını taşıyan iddianamede, eşi kasten öldürmek suçundan sanığın ömür boyu hapsi istendi. Savcı, olayın meşru müdafaa olmadığını, sanığın tahrik indiriminden yararlanmasını istedi.

Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Stajyer avukata cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen avukata dava
02 Şubat 2021 15:38		 HDP Esenyurt İlçe Başkanı tutuklandı
31 Ocak 2021 16:42
Biri orman işletme müdürü 4 kişi yolsuzluktan tutuklandı
31 Ocak 2021 14:32		 Samsun'da gözaltına alınan hakim serbest bırakıldı
30 Ocak 2021 19:39
Öldürdüğü Arzu'nun kızına mesaj atıp, 500 Euro istemiş
30 Ocak 2021 16:53		 DEAŞ operasyonunda yakalanan 126 şüpheli salıverildi
30 Ocak 2021 16:20
Üniversite önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma
29 Ocak 2021 19:51		 Alişan'dan yağ aldırma operasyonunu yapan doktora suç duyurusu
29 Ocak 2021 18:50
İzinsiz yürüyüşe katılan milletvekilleri hakkında soruşturma başlatıldı
29 Ocak 2021 17:17		 Selçuk Özdağ'a saldırı soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı
28 Ocak 2021 18:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:57 - Öğretmenlerin, yarı yıl seminer programı belli oldu15:53 - Yargıtay'dan, eski tuğgeneral Topuç'un FETÖ cezasına onama15:49 - Kaymakamlıktan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yasaklama15:40 - Sahte MİT'çi e-Devlet'e sızdı! Dava dosyalarını silip aileyi dolandırdı15:38 - Stajyer avukata cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen avukata dava15:34 - Savcı 'meşru müdafaa yok' dedi, Melek İpek için müebbet istedi
15:30 - Twitter, Soylu'nun bir paylaşımını daha kısıtladı15:28 - Parti Genel Başkanı'ndan, Erdoğan'a yönelik skandal sözler15:23 - Bahçeli'den yeni anayasa desteği15:22 - Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı... İşte sağlık durumu15:15 - Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 15 gözaltı15:10 - Adana'da FETÖ sanığı eski binbaşıya hapis cezası
15:06 - Metin İyidil'e 'darbe teşebbüsüne yardımdan hapis cezası15:04 - Kılıçdaroğlu: Boğaziçi rektörü bir buçuk aydır bir yardımcı bulamadı15:02 - Tarım ve Orman Bakanlığı liselilerin staj başvurusunu alacak15:00 - Tevfik Özlü: Kısıtlamaların kaldırılması için henüz erken14:59 - Erdoğan: Trafik kazalarında ölüm oranını yüzde 50 düşüren iki ülkeden biriyiz
14:55 - TÜİK: Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu oluşturuldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tüm anaokulları ve ilkokullar yüz yüze eğitime başlayacak
Twitter, Soylu'nun bir paylaşımını daha kısıtladı
4 gencin ölümünde sır perdesi aralandı
Yüz yüze eğitime başlayacak öğretmenler aşılanacak
Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Gümüş altını tahtından edecek
42 ilde FETÖ operasyonu: 294 şüpheli gözaltında
Erdoğan'ın yeni Anayasa için 2 kırmızı çizgisi var
Ateş Kara uyardı: Bu ilaçlardan uzak durun!
Elektrikli araçlara ÖTV zammı yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
02.02.2021 hatayspor vs fenerbahçe maçı 1
sözlüğün bir süre sonra ciddiyetini bozacağı gerçeği 4
01.02.2021 izmir depremleri 5
Gençlikte taş taşı,kocalıkta ye aşı 1
bile bile 1
devalüasyon 1
arbedaş 1
yalnızlığı seçmek 2
clubhouse 1
sözde 1
SON İLANLAR
Pendik Belediyesi 20 zabıta memuru alacak
Van Büyükşehir Belediyesi 108 memur alacak-Düzeltilmiş İlan
Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak-Düzeltilmiş İlan
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
TÜRMOB, Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam