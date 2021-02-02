1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Stajyer avukata cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen avukata dava

Sanık avukat S.K'nın "basit cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor
 02 Şubat 2021 15:38
+Aa- Yazdır
Stajyer avukata cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen avukata dava

Ataşehir'de kendisine ait hukuk bürosunda çalışan stajyer avukata cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen avukat hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki A.S.T'nin, stajyer avukat olarak yanında çalıştığı sanık avukat S.K. tarafından odasına çağırılmak suretiyle cinsel saldırıda bulunulduğunu iddia etmesine üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Stajyer avukat A.S.T'nin ifadesine yer verilen iddianamede, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olduğunu, olay tarihinden bir hafta önce de sanık avukat S.K'ye ait olan hukuk bürosunda gönüllü olarak staja başladığını söylediği kaydedildi.

Olay günü olan 23 Ekim 2020'de sanık avukat S.K'nın ofiste çalışmakta olan 2 stajyer avukatı adliyeye, sekreterini de para çekmesi için bankaya gönderdiğini belirten müşteki A.S.T'nin ifadesinde, ofiste sadece kendisi ile avukat S.K'nın kaldığını, kendisini odasına çağırarak bilgisayardaki işleri yapmasını söylediğini, ayakta dururken S.K'nın masasındaki bilgisayara eğilerek istediği işlemi yapmaya çalıştığı sırada S.K'nın cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi olduğu kaydedildi.

İddianamede, tanık olarak ifadesine yer verilen E.K. da aynı ofiste stajyer avukat olarak çalıştığını, müşteki A.S.T'nin yanlarında bir başka arkadaşları bulunduğu sırada avukat S.K'nın cinsel saldırısına maruz kaldığını anlattığını, bu sırada sekreter olarak görev yapan kişinin de avukat S.K'nın kendisini öpmeye çalıştığını söylediği yönünde beyanda bulunduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında sanık avukat S.K'nın adresinde yapılan aramada, kamera kayıtlarının incelenmesinde olay gününe ait bir anlık kamera kaydının bulunduğu, sanık avukat S.K'ya bu durum sorulduğunda oturan kişinin kameracı olduğunu, meydana gelen olay neticesinde şikayetçi stajyer avukat tarafından kendisine iftira atılmasını engellemek amacıyla kayıtları kopyalamak istediğini, o amaçla kameracıyı çağırdığını ancak kameracının hard diskin bozuk olduğunu söylediğini öne sürdüğü anlatıldı.

İddianamede, sanık S.K'nin ifadesinde ise, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, kendisine iftira atıldığını, yapılan soruşturmanın da izne tabi olduğunu söylediği bilgisi verildi.

Müştekinin olaya ilişkin anlatımı ile tanıkların beyanlarının birbiriyle uyumlu olduğu belirtilen iddianamede, sanık S.K'nın aleyhine olacak şekilde olay gününe ilişkin kamera görüntülerini içeren hard diskte değişim işlemleri yaptığı, suçtan kurtulmaya yönelik verdiği ifadelerine de itibar edilemeyeceği vurgulandı.

Sanık avukat S.K'nın bu şekilde üzerine atılı "basit cinsel saldırı" suçunu işlediği savunulan iddianamede, 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame gönderildiği Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık avukat S.K'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Savcı 'meşru müdafaa yok' dedi, Melek İpek için müebbet istedi
02 Şubat 2021 15:34		 HDP Esenyurt İlçe Başkanı tutuklandı
31 Ocak 2021 16:42
Biri orman işletme müdürü 4 kişi yolsuzluktan tutuklandı
31 Ocak 2021 14:32		 Samsun'da gözaltına alınan hakim serbest bırakıldı
30 Ocak 2021 19:39
Öldürdüğü Arzu'nun kızına mesaj atıp, 500 Euro istemiş
30 Ocak 2021 16:53		 DEAŞ operasyonunda yakalanan 126 şüpheli salıverildi
30 Ocak 2021 16:20
Üniversite önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma
29 Ocak 2021 19:51		 Alişan'dan yağ aldırma operasyonunu yapan doktora suç duyurusu
29 Ocak 2021 18:50
İzinsiz yürüyüşe katılan milletvekilleri hakkında soruşturma başlatıldı
29 Ocak 2021 17:17		 Selçuk Özdağ'a saldırı soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı
28 Ocak 2021 18:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:57 - Öğretmenlerin, yarı yıl seminer programı belli oldu15:53 - Yargıtay'dan, eski tuğgeneral Topuç'un FETÖ cezasına onama15:49 - Kaymakamlıktan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yasaklama15:40 - Sahte MİT'çi e-Devlet'e sızdı! Dava dosyalarını silip aileyi dolandırdı15:38 - Stajyer avukata cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen avukata dava15:34 - Savcı 'meşru müdafaa yok' dedi, Melek İpek için müebbet istedi
15:30 - Twitter, Soylu'nun bir paylaşımını daha kısıtladı15:28 - Parti Genel Başkanı'ndan, Erdoğan'a yönelik skandal sözler15:23 - Bahçeli'den yeni anayasa desteği15:22 - Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı... İşte sağlık durumu15:15 - Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 15 gözaltı15:10 - Adana'da FETÖ sanığı eski binbaşıya hapis cezası
15:06 - Metin İyidil'e 'darbe teşebbüsüne yardımdan hapis cezası15:04 - Kılıçdaroğlu: Boğaziçi rektörü bir buçuk aydır bir yardımcı bulamadı15:02 - Tarım ve Orman Bakanlığı liselilerin staj başvurusunu alacak15:00 - Tevfik Özlü: Kısıtlamaların kaldırılması için henüz erken14:59 - Erdoğan: Trafik kazalarında ölüm oranını yüzde 50 düşüren iki ülkeden biriyiz
14:55 - TÜİK: Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu oluşturuldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tüm anaokulları ve ilkokullar yüz yüze eğitime başlayacak
Twitter, Soylu'nun bir paylaşımını daha kısıtladı
4 gencin ölümünde sır perdesi aralandı
Yüz yüze eğitime başlayacak öğretmenler aşılanacak
Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Gümüş altını tahtından edecek
42 ilde FETÖ operasyonu: 294 şüpheli gözaltında
Erdoğan'ın yeni Anayasa için 2 kırmızı çizgisi var
Ateş Kara uyardı: Bu ilaçlardan uzak durun!
Elektrikli araçlara ÖTV zammı yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
heyelan 1
üçüzler 5
58 saniyede karadeniz insanı 4
güveç 1
beğenmedim butonu 4
1 Şubat 2021 Kabine Toplantısı Açıklamaları 3
Gençlikte taş taşı,kocalıkta ye aşı 1
şans oyunlarında cazibeyi arttıracağız 3
ozan kabak'ın liverpool'a transferi 1
Afrika dikenli faresi 1
SON İLANLAR
Pendik Belediyesi 20 zabıta memuru alacak
Van Büyükşehir Belediyesi 108 memur alacak-Düzeltilmiş İlan
Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak-Düzeltilmiş İlan
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
TÜRMOB, Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam