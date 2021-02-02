Sahte MİT'çi e-Devlet'e sızdı! Dava dosyalarını silip aileyi dolandırdı
|02 Şubat 2021 15:40
|+Aa- Yazdır
Sahte MİT'çi bir aileyi dolandırmak için e-devlet'e sızıp "icra ve dava dosyanızı kapattım" diye aileden para aldı. Sahte MİT'çiye bunun karşılığında 65 bin lira veren aile, eve gelen tebligatla şoke oldu.
CNN Türk'ün haberine göre, Edip Tokyay icralık oldu. Borcunu ödeyemediği için de hakkında hapis kararı verildi. Baba Beşir Tokyay da hapis cezasını kaldırmak için çare aramaya başladı. Bir arkadaşının vasıtasıyla kendisini MİT mensubu olarak tanıtan üç kişiyle tanıştı.
E-Devlet'ten dava dosyalarını sildiler
Beşir Tokyay'dan oğlunun bilgilerini alan dolandırıcılar, dosyaları kapatmak karşılığında 65 bin lira para istedi. Aile de istenilen paranın bir kısmını verdi. Dolandırıcılar bir süre sonra Tokyay Ailesine dosyaları kapattıklarını, "E devlet" uygulamasından kontrol etmelerini söyledi. E-Devlete bakan baba ve oğul icra ve dava dosyalarının silindiğini görünce dolandırıcılara istedikleri parayı verdiler.
Eve tebligat gelince şoke oldular
Ancak bir süre sonra eve tebligatlar gelince dolandırıldığını anlayan baba Tokyay soluğu polis merkezinde aldı. Polisle işbirliği yaparak dolandırıcılarla tekrar buluşma ayarladı. Buluşmaya gelen Kadir L. polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
3 ay sonra serbest kaldı
Ancak 3 aylık tutukluluk sürecinin ardından Kadir L. tahliye edildi. Duruma tepki gösteren Avukat Hilal Karabulut, "Dosyadaki sanık konumundaki kişi ve ihbarda bulunduğumuz iki şahsın suç kaydı mevcut. Gün geliyor belediye mensubu olarak kendilerini tanıtıyor. Gün geliyor MİT mensubuyum diye insanlara kendilerini tanıtarak, insanları dolandırıyor. Bu kişinin birden fazla bu tarz kaydının olması bu suçu meslek haline getirdiğini göstermekte" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Erdoğan: Trafik kazalarında ölüm oranını yüzde 50 düşüren iki ülkeden biriyiz
02 Şubat 2021 14:59
|Polis amiri 'aşağı bak' değil 'aşağıdan git' demiş
02 Şubat 2021 13:32
|Kısıtlamada sokağa çıktılar, 'Siz bize ceza yazamazsınız' diyerek, polise hakaret ettiler
02 Şubat 2021 13:18
|Kocaeli'de ev arkadaşları arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
02 Şubat 2021 12:42
|İstanbul'da fuhuş operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
02 Şubat 2021 10:57
|Küresel Kovid-19 vakaları üst üste üç haftadır düşüşte
02 Şubat 2021 09:27
|Samsun'da 6 aydır aranan kayıp kız çocuğu 'özel ekip' tarafından bulundu
02 Şubat 2021 09:19
|Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınanlardan 98'i serbest
02 Şubat 2021 09:03
|Fenomen cinayetinde detaylar: Başına, hepsi ölümcül 7 darbe vurulmuş
02 Şubat 2021 08:44
|4 gencin ölümünde sır perdesi aralandı
02 Şubat 2021 08:28