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Sahte MİT'çi e-Devlet'e sızdı! Dava dosyalarını silip aileyi dolandırdı

Kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar "icra ve dava dosyalarınızı kapatacağız" diyerek kandırdıkları baba ve oğuldan 65 bin lira aldı. E-devlet uygulamasından dosyalar silindi. Ancak gerçek eve gelen tebligatla ortaya çıktı.
 02 Şubat 2021 15:40
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Sahte MİT'çi e-Devlet'e sızdı! Dava dosyalarını silip aileyi dolandırdı

Sahte MİT'çi bir aileyi dolandırmak için e-devlet'e sızıp "icra ve dava dosyanızı kapattım" diye aileden para aldı. Sahte MİT'çiye bunun karşılığında 65 bin lira veren aile, eve gelen tebligatla şoke oldu.

CNN Türk'ün haberine göre, Edip Tokyay icralık oldu. Borcunu ödeyemediği için de hakkında hapis kararı verildi. Baba Beşir Tokyay da hapis cezasını kaldırmak için çare aramaya başladı. Bir arkadaşının vasıtasıyla kendisini MİT mensubu olarak tanıtan üç kişiyle tanıştı.

E-Devlet'ten dava dosyalarını sildiler

Beşir Tokyay'dan oğlunun bilgilerini alan dolandırıcılar, dosyaları kapatmak karşılığında 65 bin lira para istedi. Aile de istenilen paranın bir kısmını verdi. Dolandırıcılar bir süre sonra Tokyay Ailesine dosyaları kapattıklarını, "E devlet" uygulamasından kontrol etmelerini söyledi. E-Devlete bakan baba ve oğul icra ve dava dosyalarının silindiğini görünce dolandırıcılara istedikleri parayı verdiler.

Eve tebligat gelince şoke oldular

Ancak bir süre sonra eve tebligatlar gelince dolandırıldığını anlayan baba Tokyay soluğu polis merkezinde aldı. Polisle işbirliği yaparak dolandırıcılarla tekrar buluşma ayarladı. Buluşmaya gelen Kadir L. polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

3 ay sonra serbest kaldı

Ancak 3 aylık tutukluluk sürecinin ardından Kadir L. tahliye edildi. Duruma tepki gösteren Avukat Hilal Karabulut, "Dosyadaki sanık konumundaki kişi ve ihbarda bulunduğumuz iki şahsın suç kaydı mevcut. Gün geliyor belediye mensubu olarak kendilerini tanıtıyor. Gün geliyor MİT mensubuyum diye insanlara kendilerini tanıtarak, insanları dolandırıyor. Bu kişinin birden fazla bu tarz kaydının olması bu suçu meslek haline getirdiğini göstermekte" ifadelerini kullandı.
CNN Türk
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