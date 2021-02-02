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Kaymakamlıktan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yasaklama

Kadıköy Kaymakamlığı: "Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm kapalı ve açık alanlarda 7 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklanmıştır"
 02 Şubat 2021 15:49
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Kaymakamlıktan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yasaklama

Kadıköy Kaymakamlığı, ilçedeki tüm kapalı ve açık alanlarda her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden saat 18.00'de ve ilerleyen günlerde Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanma çağrıları yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu ilçemizde yapılmak istenilen toplanmaların, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/Ç Maddesine istinaden Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm kapalı ve açık alanlarda 7 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklanmıştır."
Anadolu Ajansı
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