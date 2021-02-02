Yargıtay'dan, eski tuğgeneral Topuç'un FETÖ cezasına onama
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski tuğgeneral Şener Topuç'a FETÖ üyeliğinden verilen 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasını onadı.
|02 Şubat 2021 15:53
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