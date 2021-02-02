1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenlerin, yarı yıl seminer programı belli oldu

Öğretmenlerin mesleki gelişim programlarının 8-12 Şubat'ta çevrim içi düzenlenmesine karar verildi. Öğrencilerin aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçlerinde öğrenme kazanımlarına ilişkin eksikliklerinin giderilmesi için tamamlayıcı eğitim planlamaları çevrim içi yapılacak
 02 Şubat 2021 15:57
+Aa- Yazdır
Öğretmenlerin, yarı yıl seminer programı belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mesleki gelişim programlarının 8-12 Şubat'ta çevrim içi düzenlenmesine karar verdi.

Öğretmenler, mesleki çalışma programında öğrencilerin aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçlerinde öğrenme kazanımı eksikliklerinin giderilmesi için çevrim içi tamamlayıcı eğitim planlamaları yapacak.

Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin bireysel, mesleki, alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, öğrenci, veli ve çevre ile etkileşimlerinin geliştirilmesi amacıyla Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce mesleki çalışma programı düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki eğitimin başladığı gün olan 8 Şubat'ta saat 10.10'da EBA'dan öğretmenlere hitap edecek.

Aynı gün okul müdürlerince, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2. döneminde gerçekleştirilecek aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçleri ve uzaktan eğitim çalışmaları değerlendirilecek.

Öğretmenler ikinci dönemde gerçekleştirilecek aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçlerinde öğrencilerin öğrenme kazanımlarına ilişkin eksikliklerinin giderilmesine yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarını çevrim içi yapacak.

- Öğretmenlere yönelik müzik dinletileri ve seminerler düzenlenecek

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü "Öğretmenler Türkiye İçin Söylüyor (ÖTİS)" Projesi kapsamında hazırlanan "Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve klasik müzik" videoları EBA'dan izlenecek.

Öğretmenlere yönelik konser ve müzik dinletileri gerçekleştirilecek.

Bestekar ve öğretmen Erol Sayan, "Ulusal Müziğimiz Üzerine Söyleşi" semineri verecek.

Eğitimde fark yaratan öğretmenlerin başarı öyküleri, emekli öğretmenlerle söyleşi, illerde bulunan okullardan mezun olan öğretmenlerin öğrenim hikayeleri ve ilin tarihsel sürecinde öne çıkanların başarı öyküleri gibi konularda çevrim içi etkinlikler düzenlenecek.

Spiker Zafer Kiraz, öğretmenlere "Türkçenin Doğru Kullanımı ve Beden Dili", Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazife Burcu Takıl, "Masalların Çocuğun Bilişsel ve Dil Gelişimindeki Yeri", Ney Virtüözü Kudsi Ergüner, "Ney ve Makam Musikisi" konularında öğretmenlere yönelik seminer verecek.

Öte yandan, öğretmenlerin şubat dönemi mesleki gelişim programına özel Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 40 mesleki gelişim programı için 400 bin eğitim kontenjanı da öğretmenlere açıldı.

Öğretmenler, bireysel ve mesleki gelişim konularında büyük çaba gösterdi. Buna göre, geçen yıl mesleki gelişim programları için 1 milyon 373 bin 454 kontenjana başvuru yapıldı.

,
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Selçuk'tan 'okullar açılıyor' paylaşımı
02 Şubat 2021 14:40		 Yüz yüze eğitime başlayacak öğretmenler aşılanacak
02 Şubat 2021 10:19
MEB'den öğretmenler için ortak 'soru havuzu' uygulaması
01 Şubat 2021 13:05		 Bakan Selçuk: Mesleki gelişim programı başvuruları başladı
31 Ocak 2021 17:14
EBA TV öğretmenlerinden rekor: 10 ayda 10 bin ders videosu
31 Ocak 2021 14:06		 MEB'in ilk açık erişimli atölyesi Ankara'da kuruldu
30 Ocak 2021 15:25
Meslek liselerinin üretim geliri son 2 yılda yüzde 100 arttı
30 Ocak 2021 11:17		 MEB unvan değişikliği sınav tarihini açıkladı
30 Ocak 2021 11:09
Bakan Selçuk, kız çocuklarının matematik başarısını paylaştı
29 Ocak 2021 10:06		 'Okulumu çok özledim' diyenlere 'çok haklısın' demek istemiyorum'
28 Ocak 2021 18:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:57 - Öğretmenlerin, yarı yıl seminer programı belli oldu15:53 - Yargıtay'dan, eski tuğgeneral Topuç'un FETÖ cezasına onama15:49 - Kaymakamlıktan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yasaklama15:40 - Sahte MİT'çi e-Devlet'e sızdı! Dava dosyalarını silip aileyi dolandırdı15:38 - Stajyer avukata cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen avukata dava15:34 - Savcı 'meşru müdafaa yok' dedi, Melek İpek için müebbet istedi
15:30 - Twitter, Soylu'nun bir paylaşımını daha kısıtladı15:28 - Parti Genel Başkanı'ndan, Erdoğan'a yönelik skandal sözler15:23 - Bahçeli'den yeni anayasa desteği15:22 - Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı... İşte sağlık durumu15:15 - Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 15 gözaltı15:10 - Adana'da FETÖ sanığı eski binbaşıya hapis cezası
15:06 - Metin İyidil'e 'darbe teşebbüsüne yardımdan hapis cezası15:04 - Kılıçdaroğlu: Boğaziçi rektörü bir buçuk aydır bir yardımcı bulamadı15:02 - Tarım ve Orman Bakanlığı liselilerin staj başvurusunu alacak15:00 - Tevfik Özlü: Kısıtlamaların kaldırılması için henüz erken14:59 - Erdoğan: Trafik kazalarında ölüm oranını yüzde 50 düşüren iki ülkeden biriyiz
14:55 - TÜİK: Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu oluşturuldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tüm anaokulları ve ilkokullar yüz yüze eğitime başlayacak
Twitter, Soylu'nun bir paylaşımını daha kısıtladı
4 gencin ölümünde sır perdesi aralandı
Yüz yüze eğitime başlayacak öğretmenler aşılanacak
Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Gümüş altını tahtından edecek
42 ilde FETÖ operasyonu: 294 şüpheli gözaltında
Erdoğan'ın yeni Anayasa için 2 kırmızı çizgisi var
Ateş Kara uyardı: Bu ilaçlardan uzak durun!
Elektrikli araçlara ÖTV zammı yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
surmalar 1
01.02.2021 izmir depremleri 5
Parayla tez yazma/yazdırma 7
Kırkyama 1
büyük patronu kapıda karşılamak 1
öfke 1
03.02.2021 galatasaray vs başakşehir maçı 1
Güncel 1
maaş 1
piramit bahçe 2
SON İLANLAR
Pendik Belediyesi 20 zabıta memuru alacak
Van Büyükşehir Belediyesi 108 memur alacak-Düzeltilmiş İlan
Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak-Düzeltilmiş İlan
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
TÜRMOB, Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam