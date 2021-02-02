Cansız bedenleri bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş
|02 Şubat 2021 16:09
|+Aa- Yazdır
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yan yana cansız bedenleri bulunan 4 arkadaştan Serkan Zangal (23), Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın'ın (24), ölmeden kısa süre önce "Öbür tarafta görüşürüz" dedikleri cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Gençler, görüntüde Mert isimli bir arkadaşlarına veda ediyor.
Ahmetli'nin Kestelli Mahallesi Bintepeler Akçeşme mevkisinde, 31 Ocak Pazar günü saat 17.00 sıralarında yan yana cansız bedenleri bulunan gençlerden üçünün, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekip, ailelerine gönderdikleri ortaya çıktı.
Boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiği saptanan Ümit Zangal'ın bulunmadığı görüntüde, başlarından bitişik ateşle vuruldukları belirlenen Muharrem Zengin (22), Neşet Dalgın (24) ve Serkan Zangal (23) yer alıyor. Uyuşturucu içtikleri görülen gençlerden Neşet Dalgın, "Dayım naber, nasılsın? Umarım iyisindir. Mert, kendine çok iyi bak kardeşim. Biz gidiyoruz. Seni seviyoruz kanka, kusura bakma, yapacaklarımız vardı. Biz seni yarı yolda bıraktık. Yapamadık birader" diyor. Bu sırada görüntüye giren Muharrem Zengin de "Öbür tarafta görüşürüz" diye konuşyor.
Öte yandan pompalı tüfeğin olay yerinde Serkan Zangal'ın bacaklarının üzerinde bulunduğu öğrenildi. Muharrem Zengin ile Neşet Dalgın'ın cansız bedenlerinin yan yana yatar halde,
Serkan Zangal'ın cansız bedeninin ise kuzeni Ümit Zangal'ın üzerine doğru olduğu bildirildi.
Soruşturma kapsamında gençlerin kapalı halde bulunan cep telefonlarına da incelenmek üzere el koyuldu. Serkan Zargan'ın Alaşehir'deki eviden alınan bilgisayar da incelenecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ankara'da 'Boğaziçi' eylemi: 69 gözaltı, 3 polis yaralı
02 Şubat 2021 16:49
|Sahte MİT'çi e-Devlet'e sızdı! Dava dosyalarını silip aileyi dolandırdı
02 Şubat 2021 15:40
|Erdoğan: Trafik kazalarında ölüm oranını yüzde 50 düşüren iki ülkeden biriyiz
02 Şubat 2021 14:59
|Polis amiri 'aşağı bak' değil 'aşağıdan git' demiş
02 Şubat 2021 13:32
|Kısıtlamada sokağa çıktılar, 'Siz bize ceza yazamazsınız' diyerek, polise hakaret ettiler
02 Şubat 2021 13:18
|Kocaeli'de ev arkadaşları arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
02 Şubat 2021 12:42
|İstanbul'da fuhuş operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
02 Şubat 2021 10:57
|Küresel Kovid-19 vakaları üst üste üç haftadır düşüşte
02 Şubat 2021 09:27
|Samsun'da 6 aydır aranan kayıp kız çocuğu 'özel ekip' tarafından bulundu
02 Şubat 2021 09:19
|Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınanlardan 98'i serbest
02 Şubat 2021 09:03