Hamsi avında yasak hafifletildi
|02 Şubat 2021 16:11
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Hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alanda avcılığa izin verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce daha önce iki defa kısmi olarak durdurulan ticari amaçlı hamsi avcılığı yasağı son olarak 7 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Yapılan gözlem ve denetimler ile araştırma kuruluşları tarafından yürütülen izleme çalışmaları sonucunda, İstanbul Boğazı'nın tamamı ve İstanbul'un Sarıyer ilçesinin Kumköy Aslan Burnu'nun doğusundan Gürcistan sınırına kadar olan alanda hamsi avcılığına 28 Ocak-7 Şubat 2021 tarihlerinde kısıtlama getirilmişti.
Ancak bu kısıtlama süreleri içerisinde yapılan yeni değerlendirmelerde, İstanbul ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan karasularında, avlanılan hamsilerin boy uzunluklarının avlanabilir limitler ölçüsünde ve et verimlerinin normal olduğu, diğer illerde yapılan avcılıklarda ise hamsilerin boy uzunluklarının avlanılabilir limitin altında kaldığı ve halen et verimlerinin de düşük olduğu tespit edildi.
Bu tespitler neticesinde, İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan, 7 Şubat 2021 tarihini beklemeksizin, hamsi avcılığına açıldı.
Bakanlıkça, denizlerde av sırasında, avlanılan su ürünlerinin karaya çıkarıldıkları noktalarda, toptan ve perakende satış yerlerinde gerekli denetimlerin her zaman olduğu gibi bundan sonra da titizlikle yürütüleceği, yasal boy limitinin altındaki balıkların avlanılmasına ve satışına kesinlikle müsaade edilmeyeceği belirtildi.
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