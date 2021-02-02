Otomotivde ocak ayında en çok ihracat yapan iller belli oldu

Bu yılın ocak ayında otomotiv endüstrisinde en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla Bursa, Kocaeli ve Sakarya oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 267 milyon 427 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi böylece ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak ayında Türkiye'nin 20 ilinden otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

- Bursa otomotiv ihracatında başı çekiyor

Önemli ana sanayi firmalarının yanı sıra yan sanayi firmalarının da faaliyet gösterdiği Bursa, 556 milyon 766 bin dolarla ocak ayında en fazla otomotiv dış satımı yapan il oldu.

Kocaeli 549 milyon 495 bin dolarla ikinci ve Sakarya 462 milyon 359 bin dolarla üçüncü sırada konumlandı.

Ardından 399 milyon 332 bin dolarla İstanbul, 73 milyon 293 bin dolarla Ankara sıralandı.

Bu yılın ocak ayı ile geçen yılın aynı ayı kıyaslandığında, Bursa'nın otomotiv ihracatı yüzde 10, Sakarya'nın yüzde 2, İstanbul'un yüzde 9 ve Ankara'nın yüzde 24 azalırken, Kocaeli'nin ihracat miktarı neredeyse değişiklik göstermedi.

Bu dönemde en fazla ihracat artışı yüzde 61'le Gaziantep'te, en fazla azalış da yüzde 36 ile Mersin'de kaydedildi.

- En büyük ihracat pazarı Almanya

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar ocak ayında 321 milyon 380 bin dolarla Almanya oldu.

Almanya'yı 305 milyon 335 bin dolarla Fransa ve 213 milyon 551 bin dolarla İtalya izledi.

En fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında 200 milyon 677 bin dolarla Birleşik Krallık dördüncü ve 146 milyon 809 bin dolarla da İspanya beşinci olarak yer aldı.

ABD ise otomotiv ihracatında ocak ayında 83 milyon 574 bin dolarla sekizinci sırada konumlandı.

- En çok artış Danimarka'da, en çok azalış Romanya'da gerçekleşti

Bu yılın ocak ayı ile geçen yılın ocak ayı kıyaslandığında en çok otomotiv ihracatının görüldüğü ülkeler sırasıyla Danimarka, İrlanda ve ABD olurken, en çok azalış ise Romanya, İsrail ve Hollanda olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın ocak ayı ile geçen yılın ocak ayında otomotiv sektöründe en çok ihracat yapan iller ve en çok otomotiv ürünü satılan ülkeler şöyle:

Otomotiv Sektöründe En Çok İhracat Gerçekleştiren İller (1.000$) İl 2020 Ocak 2021 Ocak Değişim BURSA 616.513 556.766 -10% KOCAELI 550.441 549.495 0% SAKARYA 473.801 462.359 -2% İSTANBUL 438.722 399.332 -9% ANKARA 96.074 73.293 -24% İZMIR 51.608 51.291 -1% MANISA 41.883 42.542 2% KONYA 34.024 41.887 23% KIRŞEHIR 15.699 16.561 5% ÇANKIRI 17.079 12.561 -26% SAMSUN 6.840 8.501 24% HATAY 7.364 7.183 -2% TEKIRDAĞ 7.088 6.952 -2% AYDIN 5.704 5.631 -1% BALIKESIR 4.490 5.206 16% ADANA 3.321 5.142 55% MERSIN 5.922 3.770 -36% ESKIŞEHIR 2.791 3.224 16% TRABZON 2.083 2.769 33% GAZIANTEP 1.561 2.521 61%