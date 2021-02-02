1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ücretli Öğretmenler, MEB'e kadro dilekçesi verdi

Ücretli Öğretmenler Platformu üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığından kadro talebinde bulundu.
 02 Şubat 2021 16:22
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ücretli Öğretmenler Platformu üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığından kadro talebinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir araya gelen üyeler, Bakanlığa giderek kadro talebini içeren dilekçelerini sundu.

Daha sonra AA muhabirine açıklamada bulunan Platform Başkanı Levent Atasoy, 5-10 yıl hizmet yapan ücretli öğretmenlerin liyakat usulüyle kadroya alınmasını istediklerini belirtti.

Asgari ücret tutarının altında ve sigortasız çalışan öğretmenlerin beklentilerinin karşılanması gerektiğini vurgulayan Atasoy, "Artık biz ücretli öğretmen olarak sesimizin duyulmasını istiyoruz, gerçekten de mağduruz. Bir öğretmen asgari ücretin altında çalışmasın. Şu an emekliliğimizin güvencesi bile yok." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'696 sayılı KHK sebebiyle oluşan sorunlarımız çözülmedi'
31 Ocak 2021 20:58		 TESK gıda fiyatlarında düşüş bekliyor
30 Ocak 2021 11:18
Postacı ve kargoculara aşıda öncelik
30 Ocak 2021 06:50		 Hak-İş rakamları verdi: 2 milyon ücretsiz izin kullanan işçiden bahsediliyor
29 Ocak 2021 14:03
Ankara Eğitim Platformu yüz yüze eğitimin 15 Şubat'ta başlatılmasını istedi
29 Ocak 2021 11:08		 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları 'bağış paraları'na ilişkin asılsız haberleri yalanladı
28 Ocak 2021 15:29
Türk-İş, 'işten çıkarma yasağı' ve diğer konular ile ilgili rapor sundu
28 Ocak 2021 12:39		 Bakan Karaismailoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü
28 Ocak 2021 12:25
Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 652, yoksulluk sınırı 8 bin 638 lira
28 Ocak 2021 10:55		 MEB'e unvan değişikliği sınav takvimini yayınla çağrısı
27 Ocak 2021 11:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:08 - Bakan Çavuşoğlu: KKTC'ye her türlü desteği vereceğiz18:00 - Fahiş fiyatta, stokçu ve kar hırsı şüphesi17:56 - İngiltere'deki mutasyon virüsün de mutasyona uğradığı açıklandı17:50 - TFF Süper Kupa'daki olayların cezaları belli oldu17:42 - Çeyrek altın günü 686 TL'den tamamladı17:35 - Köprü yıkıldı, iki ilçe arasında ulaşım sağlanamıyor
17:32 - Vali Bilmez: Van'da mutasyonlu bir vakamız yok17:17 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:15 - İzmir'de aşırı yağış... Can kaybı 2'ye yükseldi17:08 - Polis aracı boyut atladı! Artık kamerası da var16:59 - Ak Partili Turan'dan, Boğaziçi ve yeni anayasa açıklaması16:57 - YÖK, yüz yüze eğitim için 'acil görüş' istedi
16:52 - Bakan Kurum: İzmir'de hasar tespit çalışmalarına başlanacak16:49 - Ankara'da 'Boğaziçi' eylemi: 69 gözaltı, 3 polis yaralı16:46 - Bitlis'te tonlarca karın altından çıkarılan çocuklar o anları anlattı16:38 - Konya-Karaman YHT Hattı'nda test sürüşleri 8 Şubat'ta başlıyor16:35 - Sağlık çalışanı hastaya müdahale etmek için beline kadar suya girdi
16:32 - FETÖ'den gözaltına alınan iki emekli generale adli kontrol
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm anaokulları ve ilkokullar yüz yüze eğitime başlayacak
Twitter, Soylu'nun bir paylaşımını daha kısıtladı
4 gencin ölümünde sır perdesi aralandı
Yüz yüze eğitime başlayacak öğretmenler aşılanacak
Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Öğretmenlerin, yarı yıl seminer programı belli oldu
Gümüş altını tahtından edecek
42 ilde FETÖ operasyonu: 294 şüpheli gözaltında
Erdoğan'ın yeni Anayasa için 2 kırmızı çizgisi var
Ateş Kara uyardı: Bu ilaçlardan uzak durun!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
market izdihamı 1
asi 1
halay başı olmak 2
kollektivizim 1
Türkiye'de dinozor iskeleti 1
dolmuşta arkamızdaki yolcunun kafamıza hapşırması 1
şirin baba 2
dil eğitimi 2
yüreğe dokunmak 2
Tüpçü 1
SON İLANLAR
Osmaniye Kadirli SYDV personel alacak
Manisa Yunusemre SYDV personel alacak
Diyarbakır Bismil SYDV personel alacak
Afyon Bayat SYDV personel alacak
Pendik Belediyesi 20 zabıta memuru alacak
Van Büyükşehir Belediyesi 108 memur alacak-Düzeltilmiş İlan
Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak-Düzeltilmiş İlan
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
TÜRMOB, Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam