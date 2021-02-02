Sağlık çalışanı hastaya müdahale etmek için beline kadar suya girdi
|02 Şubat 2021 16:35
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, gelen ihbarla sel sebebiyle evinden çıkamayan hastaya müdahale etmek için mesai arkadaşlarıyla bölgeye giden görevli hemşire Ayla Kırs, beline kadar suya girerek hastaya müdahale etti. Hemşirenin görüntüsü ve suda yürüyüşü kameralara yansıdı.
İzmir'de meydana gelen sel felaketi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde de sağanak yağış seli beraberinde getirdi. Sağlık çalışanları ise mahalleden gelen bir ihbara koştu. Rahatsızlanan bir hastanın ihbarını alan ekipler, hemen bölgeye gitti. İhbarın geldiği evin etrafında ise su birikintileri vardı. Sağlık çalışanı Ayla Kırs da, beline kadar suya girerek hastaya ulaştı. Müdahalenin ardından evden çıkarken sular içinde yürüyen Kırs, bir ara düşme tehlikesi geçirdi. Ayla Kırs'ın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Öte yandan, sel sebebiyle harekete geçen Seferihisar Belediyesi ekipleri de, evlerinde mahsur kalan vatandaşlara yardım ulaştırdı. Ekipler, mahsur kalan vatandaşları ve evcil hayvanlarını kepçelerle güvenli yerlere taşıdı.
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