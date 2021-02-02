1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık çalışanı hastaya müdahale etmek için beline kadar suya girdi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, gelen ihbarla sel sebebiyle evinden çıkamayan hastaya müdahale etmek için mesai arkadaşlarıyla bölgeye giden görevli hemşire Ayla Kırs, beline kadar suya girerek hastaya müdahale etti. Hemşirenin görüntüsü ve suda yürüyüşü kameralara yansıdı.
 02 Şubat 2021 16:35
+Aa- Yazdır
Sağlık çalışanı hastaya müdahale etmek için beline kadar suya girdi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, gelen ihbarla sel sebebiyle evinden çıkamayan hastaya müdahale etmek için mesai arkadaşlarıyla bölgeye giden görevli hemşire Ayla Kırs, beline kadar suya girerek hastaya müdahale etti. Hemşirenin görüntüsü ve suda yürüyüşü kameralara yansıdı.

İzmir'de meydana gelen sel felaketi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde de sağanak yağış seli beraberinde getirdi. Sağlık çalışanları ise mahalleden gelen bir ihbara koştu. Rahatsızlanan bir hastanın ihbarını alan ekipler, hemen bölgeye gitti. İhbarın geldiği evin etrafında ise su birikintileri vardı. Sağlık çalışanı Ayla Kırs da, beline kadar suya girerek hastaya ulaştı. Müdahalenin ardından evden çıkarken sular içinde yürüyen Kırs, bir ara düşme tehlikesi geçirdi. Ayla Kırs'ın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Öte yandan, sel sebebiyle harekete geçen Seferihisar Belediyesi ekipleri de, evlerinde mahsur kalan vatandaşlara yardım ulaştırdı. Ekipler, mahsur kalan vatandaşları ve evcil hayvanlarını kepçelerle güvenli yerlere taşıdı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Konya-Karaman YHT Hattı'nda test sürüşleri 8 Şubat'ta başlıyor
02 Şubat 2021 16:38		 Tevfik Özlü: Kısıtlamaların kaldırılması için henüz erken
02 Şubat 2021 15:00
O eğlenceyi korona affetmedi: 11 personel pozitif
02 Şubat 2021 14:49		 Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi evinde ölü bulundu
02 Şubat 2021 14:45
Halk otobüsündeki doğumu gerçekleştiren UMKE personeli konuştu
02 Şubat 2021 13:58		 Bilim Kurulu Üyesi: Aşı yapılan kişi taşıyıcı olabilir
02 Şubat 2021 13:09
Boğazına çekirdek kabuğu kaçan Suriyeli çocuğu hastaneye polis yetiştirdi
02 Şubat 2021 13:04		 Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 13 köye ulaşım sağlanamıyor
02 Şubat 2021 11:52
Ateş Kara uyardı: Bu ilaçlardan uzak durun!
02 Şubat 2021 11:45		 İzmir ve Aydın'da bugün de kuvvetli yağış bekleniyor
02 Şubat 2021 11:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:08 - Bakan Çavuşoğlu: KKTC'ye her türlü desteği vereceğiz18:00 - Fahiş fiyatta, stokçu ve kar hırsı şüphesi17:56 - İngiltere'deki mutasyon virüsün de mutasyona uğradığı açıklandı17:50 - TFF Süper Kupa'daki olayların cezaları belli oldu17:42 - Çeyrek altın günü 686 TL'den tamamladı17:35 - Köprü yıkıldı, iki ilçe arasında ulaşım sağlanamıyor
17:32 - Vali Bilmez: Van'da mutasyonlu bir vakamız yok17:17 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:15 - İzmir'de aşırı yağış... Can kaybı 2'ye yükseldi17:08 - Polis aracı boyut atladı! Artık kamerası da var16:59 - Ak Partili Turan'dan, Boğaziçi ve yeni anayasa açıklaması16:57 - YÖK, yüz yüze eğitim için 'acil görüş' istedi
16:52 - Bakan Kurum: İzmir'de hasar tespit çalışmalarına başlanacak16:49 - Ankara'da 'Boğaziçi' eylemi: 69 gözaltı, 3 polis yaralı16:46 - Bitlis'te tonlarca karın altından çıkarılan çocuklar o anları anlattı16:38 - Konya-Karaman YHT Hattı'nda test sürüşleri 8 Şubat'ta başlıyor16:35 - Sağlık çalışanı hastaya müdahale etmek için beline kadar suya girdi
16:32 - FETÖ'den gözaltına alınan iki emekli generale adli kontrol
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm anaokulları ve ilkokullar yüz yüze eğitime başlayacak
Twitter, Soylu'nun bir paylaşımını daha kısıtladı
4 gencin ölümünde sır perdesi aralandı
Yüz yüze eğitime başlayacak öğretmenler aşılanacak
Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Öğretmenlerin, yarı yıl seminer programı belli oldu
Gümüş altını tahtından edecek
42 ilde FETÖ operasyonu: 294 şüpheli gözaltında
Erdoğan'ın yeni Anayasa için 2 kırmızı çizgisi var
Ateş Kara uyardı: Bu ilaçlardan uzak durun!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
clubhouse 1
dağınık oda 1
serpme kahvaltı 1
uyanmak 3
TRT 1
yüreğe dokunmak 2
1 Şubat 2021 Kabine Toplantısı Açıklamaları 3
hastanelik olmak 1
namütenahi 1
ilişik kesme 2
SON İLANLAR
Osmaniye Kadirli SYDV personel alacak
Manisa Yunusemre SYDV personel alacak
Diyarbakır Bismil SYDV personel alacak
Afyon Bayat SYDV personel alacak
Pendik Belediyesi 20 zabıta memuru alacak
Van Büyükşehir Belediyesi 108 memur alacak-Düzeltilmiş İlan
Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak-Düzeltilmiş İlan
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak
TÜRMOB, Muhasebeci ve Müşavirlik Sınav İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam